Roberta Lanfranchi e Alessia Navarro, ex moglie e moglie Pino Insegno/ Divorzio e…

Roberta Lanfranchi e Alessia Navarro, sono la ex moglie e la seconda moglie di Pino Insegno. Due grandi amori per l’attore e doppiatore padre di tre figli: Francesco, Matteo e Alessandro. Il primo matrimonio è stato con Roberta Lanfranchi, ex velina di Striscia La Notizia e conduttrice televisiva. Un grandissimo amore nato quando la Lanfranchi aveva 20 anni e Insegno circa 35 anni. La coppia è stata insieme per ben dieci anni suggellati anche dalla nascita dei figli Matteo e Francesco. Poi la rottura e il divorzio; una decisione sofferta a cui è arrivata la coppia dopo dieci anni d’amore e non per la presenza di un ‘terzo incomodo’. A mettere i puntini sulle ‘i’ è stata proprio la Lanfranchi un pò di tempo fa aprendo il suo cuore dalla pagine del settimanale Chi. ”

“Sono di fronte a una mia crisi personale, non posso negarlo. Mi sento un vulcano che è rimasto addormentato per un sacco di tempo, pronto a eruttare. Pino mi ha conosciuta quando avevo 20 anni, lui ne aveva quindici di più” – ha confessato la ex velina.

Roberta Lanfranchi e Pino Insegno: perchè si sono lasciati?

Sempre dalle pagine di Chi, Roberta Lanfranchi ha parlato della fine del matrimonio con Pino Insegno: “in questi anni mi ha osservata crescere, ha assecondato certi cambiamenti, ma forse la mia voglia di autonomia è stata troppo repentina e, in parte, può averlo turbato, scosso, stupito. La mia vita sta per cambiare, questa è una certezza, ma non so ancora in che modo. In questo momento provo amore eterno solo per i miei due figli, Matteo e Francesco”.

Nonostante la fine del matrimonio, Pino Insegno e Roberta Lanfranchi hanno mantenuto un buon rapporto anche per il bene dei propri figli. “La nostra fortuna sono due compagni intelligentissimi, Emanuele e Alessia. Io mi sentivo un po’ in colpa con i figli e tendevo a viziarli. Sbagliavo. Alessia mi ha aiutato a educarli nella maniera giusta” – ha raccontato Pino che successivamente ha ritrovato l’amore tra le braccia di Anna Navarro. L’attrice è arrivata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno facendolo nuovamente innamorare. La coppia si è sposata nel 2012 in gran segreto in Campidoglio.

