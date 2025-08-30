Roberta Lanfranchi spiega perché ha detto no a calendari e a tutti i reality e svela quanto guadagnava come Velina di Striscia la Notizia

Roberta Lanfranchi è la protagonista di una lunga intervista, ricca di retroscena, al Corriere della Sera. Esplosa nel mondo dello spettacolo come Velina di Striscia la Notizia, Roberta ha poi avuto molte occasioni in TV come conduttrice e showgirl, fino a diventare una speaker radiofonica. Dietro questo successo, tuttavia, ci sono stati molti no.

Lanfranchi non ha fatto mistero di aver ricevuto molte proposte nel corso della sua carriera, che ha però rifiutato. Prima su tutti i calendari: “Quanti ne ho rifiutati? Tutti”, ha ammesso, rivelandone dunque le motivazioni: “Mamma mia, che vergogna. Perché penso sempre che lo vede anche mia nonna. Ho quel pensiero fisso e non ce la faccio”. Un no arrivato nonostante le cifre sicuramente altissime che le avrebbero proposto: “Non sono nemmeno arrivata alla trattativa, però credo che avrei potuto comprarmi casa.” ha ammesso.

Roberta Lanfranchi: “Ecco quanto guadagnavo come Velina di Striscia la Notizia”

Allo stesso modo, Roberta Lanfranchi ha poi detto no a tutti i reality che le hanno proposto in questi anni, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi, tanto che oggi non le arrivano più proposte perché “sanno che dico di no”. E a proposito di guadagni, l’ex Velina non ha fatto mistero che ai tempi di Striscia La Notizia era pagata molto bene: “Un milione di lire a serata, all’epoca era davvero tantissimo”.

Volto amatissimo e storico di Paperissima Sprint, Roberta Lanfranchi è oggi anche un’affermata speaker radiofonica: da tempo, infatti, lavora per Rds: “in radio mi sento a casa, ma quando sono entrata ero veramente una pippa. – ha spiegato Lanfranchi, rivelando di aver poi compreso che il linguaggio della Radio è ben differente da quello della TV – Il primo mese ero totalmente spaesata e ho pensato che mi avrebbero cacciato”, poi però le cose sono andate benissimo.

