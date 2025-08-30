Roberta Lanfranchi parla dell'ex marito Pino Insegno e della loro separazione, svelando perché oggi non hanno più rapporti

Era il 1997 quando Roberta Lanfranchi sposava Pino Insegno. La loro unione avrebbe poi portato alla nascita di due figli, Matteo e Francesco, ma sarebbe finita 10 anni dopo, del 2007, con una rottura definitiva. Una separazione complicata, della quale la speaker radiofonica ed ex velina di Striscia La Notizia è tornata a parlare nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“La separazione? Non è stata facile, – ha esordito Lanfranchi, spiegando che ad appianare le divergenze, per quanto possibile, è stato l’affetto che li ha legati in passato e quello per i loro figli – grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene: abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Poi la separazione non è mai un gioco.”

Quando però si parla di rapporti attuali, Roberta Lanfranchi spiazza, dichiarando che: “Adesso con Pino non ci sentiamo, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci”, ha ammesso. I rapporti, insomma, non ci sono, d’altronde nella sua vita e nel suo cuore c’è oggi un altro uomo: Emanuele Del Greco. Lui è un autore televisivo che Lanfranchi ha sposato nel 2012: “È il mio santo, è la persona che mi fa ridere di più al mondo, nonostante sembri un orso. E poi con me è molto paziente”, ha raccontato la speaker, nota al pubblico come una delle veline più iconiche di Striscia, oggi volto storico di Paperissima Sprint e speaker di Rds. Nel corso della stessa intervista, Lanfranchi ha inoltre spiazzato tutti svelando quanto guadagnava ai tempi di Striscia.