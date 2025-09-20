Roberta Longo è la nuova fidanzata di Clementino ed i due sono molto legati. Ecco chi è davvero la nuova partner del noto cantante e rapper.

Roberta Longo è la fidanzata del cantante rapper Clementino, artista che sarà presente all’evento Pino è – Il viaggio del musicante, serata che andrà in scena sabato 20 Settembre in prima serata e in diretta sulle scene Rai e che vedrà una serata anche per celebrare il ricordo del grande artista e cantante napoletano Pino Daniele.

Roberta Longo è la attuale compagna del noto rapper Clementino, storia nata in questo 2025 dopo la rottura del cantante con l’ex fidanzata Martina DiFonte. Roberta è una make up specializzata nata a Napoli e cresciuta però a Milano, donna diplomatasi in trucco permanente e che ha maturato un’esperienza come make-up artist ed anche visagista.

Parliamo di una vera e propria artista nel suo campo e che dal 2019 era specializzata in questo trucco, poi è diventata cosi dermo-pigmentistica e poi nel 2021 si è classificata seconda in Italia ed è apparsa molto motivata per questo lavoro. I due sono molto legati e il noto rapper ha annunciato la loro relazione con un post ufficiale sui propri canali social.

Clementino e il legame con Roberta Longo, parole cariche d’amore

Il noto rapper è diventato pian piano un personaggio importante sulla scena pubblica e televisiva e lo abbiamo apprezzato non solo come artista ma anche come giudice del noto programma Rai The Voice Senior. Dopo l’addio da Martina DiFonte l’uomo ha pubblicato un post per celebrare il fidanzamento ufficiale con Roberta Longo.

Attraverso un post molto romantico sui social il 42enne cantante ha scritto – postando tra l’altro una foto con la nuova compagna – il seguente messaggio: “Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico, baby ti porto in Oriente”, la chiosa con un emoji d’affetto e tanti scatti che raffigura i due artisti, sebbene di cose differenti, insieme.

Poco prima di annunciare il fidanzamento con Roberta Clementino rispose ad un giornalista che gli chiese se non era tempo di metter sù famiglia dicendo: “Sono single, come posso farlo?” e ora quindi aumentano i dubbi e la curiosità sulla possibilità di mettere su famiglia o meno da parte dell’artista. E negli ultimi giorni qualche indizio ha alimentato questa possibilità con i fan in attesa e con grande curiosità.