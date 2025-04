Clementino ha una nuova fidanzata. Il rapper, che è un volto fisso della giura di The Voice, lo ha confermato proprio nel corso della finale di The Voice Senior 2025. Lei si chiama Roberta Longo e non è un volto del mondo dello spettacolo: è una ragazza ‘normale’, che nella vita lavora come Permanent make-up artist, come si legge sul suo profilo Instagram. Lo stesso nel quale si vedono i primi scatti insieme a Clementino.

I due hanno trascorso una bellissima vacanza in Giappone, come le romantiche foto insieme confermano. Clementino ha però fatto di più, facendo una vera e propria dichiarazione d’amore a Roberta in diretta su Rai 2.

A stuzzicarlo è stato inizialmente Antonella Clerici, portando all’attenzione l’importante cambiamento nella vita del rapper: “A proposito di cuoricini, qualcuno ha fatto un viaggio in questo periodo. Lui ha detto ‘Sono single, sono single’ ma forse non lo è più… È innamorato il nostro Clementino…” ha annunciato la conduttrice ad un emozionato Clementino, che ha poi confermat tutto e ha dichiarato pubblicamente i suoi sentimenti per la nuova fidanzata Roberta Longo. “Dopo un periodo brutto della mia vita, dove avevo solo la nebbia davanti, ho trovato Roby e la saluto. Ti amo!” ha ammesso il cantante. Se lui, dunque, ha trovato l’amore, Arisa ha recentemente chiuso la sua relazione con il cantante napoletano Walter Ricci.

