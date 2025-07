Chi è Roberta Longo, la fidanzata di Clementino? Un amore cercato a lungo per il rapper, che ha ufficializzato la storia ad aprile

Da qualche tempo, dopo diversi anni da single, nella vita di Clementino è arrivata una nuova donna. A presentarla è stato proprio il rapper campano sui social: il loro amore è stato ufficializzato durante uno splendido viaggio in Giappone, nel quale al fianco di Clementino c’era appunto Roberta Longo, la ragazza che ha riportato il sorriso sul viso del rapper, sempre molto apprezzato dai fan che durante l’esperienza come giudice di “The Voice” hanno avuto modo di apprezzarlo anche personalmente, conoscendo lati inediti di lui. Proprio in virtù di questa confidenza con il pubblico, il rapper non ha mai nascosto la sua voglia di innamorarsi ancora. Ed ecco che nella sua vita è arrivata Roberta Longo.

Presentando la ragazza sui social, Clementino ha scritto: “Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata Tu. Ora finalmente è tutto fantastico. Baby ti porto in Oriente”. Nelle immagini, la fidanzata di Clementino stretta a lui, più bella e innamorata che mai, come d’altronde lo stesso rapper, che ha trovato l’amore dopo averlo a lungo cercato. Ma chi è e cosa fa nella vita Roberta Longo, la fidanzata di Clementino?

Chi è Roberta Longo, la fidanzata di Clementino? Lontana dal mondo dello spettacolo

Nata nel 1992, Roberta Longo, la ragazza che Clementino ad aprile ha presentato come la sua fidanzata dopo un lungo periodo passato da solo, non appartiene al mondo dello spettacolo. Roberta, infatti, è una make up artist specializzata in trucco permanente: è infatti esperta di PMU. I due solo poche settimane fa si sono mostrati felici insieme in vacanza a Capo Verde: un viaggio d’amore per l’artista, che è felicissimo insieme a Roberta ormai da diversi mesi. I due si districano tra lavoro e viaggi in giro per il mondo: dopo aver ufficializzato il loro amore in Asia, infatti, sono volati insieme in Africa per godersi qualche giorno di relax e passione.