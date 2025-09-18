Roberta Longo, fidanzata di Clementino: chi è? I due si sono rivelati dopo uno splendido viaggio in Giappone: lei fa la make up artist
Nella vita di Clementino, da qualche mese c’è finalmente un nuovo amore, che ha riportato la serenità e il sorriso al rapper. Dopo la rottura con la sua ex storica, infatti, Clementino è stato a lungo in cerca dell’anima gemella che ha trovato in Roberta Longo, la giovane che il cantante campano ha poi presentato dopo un viaggio in Giappone, durante il quale i due hanno potuto rafforzare il loro amore. Proprio dopo questo viaggio, infatti, sono arrivate le prime foto di coppia insieme. Clementino, nel post dove ha presentato Roberta Longo, ha scritto: “Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico. Baby ti porto in Oriente”.
La compagna del rapper è una make-up artist di professione ed è specializzata in trucco permanente. Nel corso della sua carriera, Roberta Longo ha preso parte anche a diverse gare, come nel 2021 al campionato PMU CHAMPIONSHIP, dove si è classificata seconda. Dunque, Roberta lavora in un mondo completamente diverso da quello di Clementino anche se ha avuto modo, in passato, di collaborare anche con personaggi dello spettacolo.
Roberta Longo, fidanzata di Clementino: chi è? Un amore a sorpresa
Un amore a sorpresa quello che Clementino ha presentato sui social postando le foto con Roberta Longo. Nessuno, infatti, immaginava che il rapper avesse una nuova fidanzata. A lungo si è detto single, raccontando di essere in cerca dell’anima gemella con la quale formare una famiglia: fino a pochi mesi fa, però, non l’aveva ancora trovata. “Dopo un periodo brutto della mia vita, dove avevo solo la nebbia davanti, ho trovato Roby” ha rivelato Clementino parlando della compagna a The Voice. Un amore nato poco tempo fa che sembra già importantissimo nella vita del cantante di Avellino.