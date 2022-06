Roberta, Luca, Giovanna, Tonina: chi sono i figli di Nino Manfredi/ “Ultimi anni di papà…”

Da qualche giorno è ripreso l’appuntamento estivo con “Techetechetè”, il ‘contenitore’ Rai all’insegna dell’amarcord e che pesca negli sconfinati archivi del servizio pubblico di Via Mazzini e arrivato quest’anno alla sua decima stagione: e la puntata che questa sera ci apprestiamo a vedere nella fascia ‘access prime time’ di Rai 1 sarà una monografia interamente dedicata a uno dei mostri sacri non solo della commedia all’italiana ma del cinema nostrano del secolo scorso, vale a dire l’attore, regista nonché comico capitolino, Nino Manfredi.

Com’è morto Nino Manfredi?/ L'ictus gli diede il colpo di grazia dopo che...

E la puntata di “Techetechetè” sull’istrionico artista romano, scomparso nel 2004, sarà anche l’occasione per far accendere i riflettori pure sulla sua vita privata e la famiglia che ha lasciato: Manfredi nel corso della sua vita ha avuto quattro figli però da due donne diverse. Come sappiamo l’attore sposò nel lontano 1955 l’allora compagna Erminia Ferrari, celebre indossatrice a cui resterà legato fino alla morte e che lo rese tre volte padre rispettivamente della primogenita Roberta (1956), di Luca (1958) e infine di Giovanna, nata per ultima nel 1961. La quarta e ultima figlia, Tonina (1985) invece è arrivata da una relazione occasionale che Manfredi ebbe con una traduttrice bulgara conosciuta in quel di Sofia, Svetlana Bogdanova.

NINO MANFREDI: CAUSA MORTE E LA FIGLIA BULGARA/ "Uomo e papà impegnativo"

ROBERTA, LUCA, GIOVANNA E TONINA: ECCO CHI SONO I 4 FIGLI DI NINO MANFREDI

Ma cosa sappiamo dei quattro figli di Nino Manfredi e cosa fanno oggi? La più grande, Roberta, è forse la più nota del lotto dal momento che ha ini un certo qual modo seguito le orme dell’illustre papà cominciando a lavorare in tv negli Anni Settanta (in seguito sarà anche al fianco di Fabrizio Frizzi) e poi pure come attrice, prima di intraprendere il percorso che l’ha portata ad essere un’agente e a lavorare nella produzione; oggi è legata sentimentalmente al regista Alberto Simone ed è madre di tre figli. Per quanto riguarda invece il secondogenito Luca, di lui sappiamo che è stato sposato a Nancy Brilli e che come il padre si è disimpegnato dietro la macchina da presa per spot pubblicitari: di lui si ricorda l’esordio al cinema nel 1998 con “Grazie di tutto” prima di dirigere diversi episodi di serie per la televisione.

ERMINIA FERRARI, MOGLIE NINO MANFREDI/ "Ho un dialogo diretto con lui ancora oggi"

Sulla più piccola di casa Manfredi, Giovanna, invece si hanno meno notizie anche perché meno avvezza ai riflettori rispetto ai due fratelli e per aver scelto un percorso diverso; anche per questo motivo, per avere qualche dettaglio sulla loro vita famigliare bisogna rifarsi invece alla loro sorellastra Tonina, nata in tempi più recenti e su cui proprio Roberta aveva deciso di parlare nel corso di una intervista concessa a ‘la Repubblica’: “Una volta scoprimmo di avere una sorella: che dire… per noi è stato un colpo. Siamo dovuti andare assieme dal notaio dato che lei entrava nell’asse ereditario. Poi, negli ultimi anni di vita di papà, tutto è diventato un calvario: non accettavo di vederlo così, era tracheotomizzato e prigioniero del suo corpo così il medico mi proibì di andarlo a trovare…” aveva raccontato Roberta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA