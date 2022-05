Roberta, Maddalena Corvaglia, Tania Peli, ex Enzo Iacchetti/ I suoi tre grandi amori

Enzo Iacchetti ha avuto una vita sentimentale particolarmente tormentata, ma dimostra come sia possibile restare in buoni rapporti con una ex nonostante l’amore sia ormai finito. Questo è quello che è accaduto con due delle sue compagne più importanti, la sua ex moglie Roberta e Maddalena Corvaglia, conosciuta quando lei era una velina di “Striscia la notizia“. Il rapporto con quest’ultima aveva suscitato non poche critiche per la forte differenza d’età tra i due, ma i fatti hanno dimostrato come questo legame non fosse certamente un fuoco di paglia.

Più recentemente il conduttore si era legato alla pittrice Tania Peli, anche lei decisamente più giovane di lui, ma anche in questo caso il loro amore si era rivelato più forte delle malelingue. I due si sono infatti lasciati dopo ben nove anni.

Roberta, Maddalena Corvaglia e Tania Peli: in che rapporti sono rimasti con Enzo Iacchetti

Roberta, l’unica ad avere sposato il presentatore, e Iacchetti non stanno più insieme da tempo, ma avranno un collante che li legherà per sempre: il figlio Martino. Ed è anche per questo che i due continuano a frequentarsi: “Lei continua a seguirmi, è sempre stata la mia prima fan – ha raccontato a Caterina Balivo, ospite di ‘Vieni da me’ -. Sono sempre stato fortunato, a volte non me ne sono reso conto. Ho passato i miei periodacci, ma alla fine ci ho creduto e stiamo tutti bene”.

Piuttosto turbolento, ma ricco di passione è stato invece il rapporto avuto qausi con Maddalena Corvaglia. L’amore che li legava era però più forte di tutto, al punto tale che nessuno dei due sembrava risentire dei 29 anni di differenza. Prendere strade diverse è stato però inevitabile, soprattutto nel momento in cui si finiva per sentirsi quasi un papà per lei. Anche con Tania Peli, la sua ultima ex nota alle cronache, c’erano ben 28 anni di differenza, ininfluente però per entrambi: per entrambi c’è stato un colpo di fulmine. L’addio tra loro è arrivato dopo ben nove anni senza grosse recrimnazioni da entrambe le parti.

