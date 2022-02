Roberta Mantegna, chi è la soprano?/ Dalle voci bianchi di Palermo alla Scala

Roberta Mantegna, cantante lirica

Il soprano Roberta Mantegna è nata a Palermo nel 1988. A 8 anni entra a far parte dell’ensemble corale di voci bianche del teatro Massimo di Palermo. Si diploma in pianoforte nel 2009 e in canto lirico nel 2010 al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Svolge il biennio di specializzazione di canto lirico al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e si perfeziona con i soprani Dimitra Theodossiou e Renata Scotto all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Vince un concorso ed entra nel coro del Petruzzelli di Bari, dove partecipa a 15 produzioni: “Un periodo importante, ma dopo tre stagioni ho fatto le valige. Ho rinunciato a un contratto per trasferirmi a Roma, a Fabbrica del Teatro dell’Opera. Meno soldi, ma ho incontrato chiunque, artisti, direttori, cantanti, agenti”, ha raccontato a Il Messaggero.

Il debutto di Roberta Mantegna

Nel 2018 si diploma nella prima edizione di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, programma dedicato ai migliori esponenti delle giovani generazioni della lirica: “Anche se debuttai con Norma a Treviso, l’avvio vero e proprio della mia carriera fu in Maria Stuarda nella capitale. Ero approdata a Roma in quanto accolta dal progetto “Fabbrica” dell’Opera, in cui mi sono immersa per due anni”, ha ricordato Mantegna a Repubblica. Nello stesso anno debutta anche al Teatro alla Scala di Milano nel ruolo di Imogene in “Il Pirata” di Bellini, con Riccardo Frizza sul podio e la regia di Emilio Sagi. Roberta Mantegna sostituisce il soprano Sonya Yoncheva: “Sapevo che non stava bene e mi avevano avvisato di rendermi reperibile. Ma la sentivo cantare. Il primo atto era finito regolarmente. E quindi mi ero tranquillizzata, sicura che il peggio fosse passato. Poi, all’improvviso: vai tu. Avevo appena finito di mangiare una pizza”, ha raccontato a Il Messaggero.

