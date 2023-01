Roberta Martini, ex top model rapinata e sequestrata in casa/ Mani e piedi legati

Rapinata e sequestrata in casa: paura per Roberta Martini

Una notte da film dell’orrore quella che Roberta Martini, ex top model e influencer, si è trovata a vivere. L’imprenditrice della moda si è trovata in balia di tre malviventi che hanno fatto irruzione in casa sua, nel cuore della notte, sequestrandola e rapinandola. I tre ladri sono entrati nell’appartamento al piano terra situato in un palazzo in zona Porta Romana a Milano.

Con il volto coperto dal passamontagna, poco dopo le 3 di notte di venerdì 13 gennaio, i tre hanno forzato la finestra e costretto la Martini a dar loro il contenuto della cassaforte.

I tre malviventi l’hanno minacciata, le hanno legato mani e piedi con fascette di plastica da elettricista e costretta ad aprire la cassaforte. Dopo aver sottratto alla donna vari gioielli e cinquemila euro in contanti, hanno liberato l’imprenditrice e si sono dati alla fuga, lasciandola in preda al terrore.

Roberta Martini liberata solo dopo il furto

Roberta Martini, svegliata in piena notte da i tre malviventi, si è sentita dire: “Se stai buona, non ti succede nulla“. Uno dei ladri le ha tappato la bocca con una mano per evitare che urlasse e insieme ai complici le ha legato mani e piedi con fascette da elettricista, rovistando così nelle stanze varie dell’abitazione in cerca di oggetti da rubare. La donna stava dormendo in camera da letto al momento dell’irruzione. Dopo aver forzato inferriate di una finestra al piano terra, i tre sono entrati in casa e hanno fatto razzia tra casseforte e gioielli, orologi e contanti trovati in casa.

Avendo ottenuto il bottino desiderato, i banditi hanno liberato la padrona di casa e sono scappati con 5 mila euro in contanti e gioielli e orologi vari. Solo dopo la fuga dei tre, Roberta Martini ha potuto chiamare il 112 e presentare denuncia alla polizia. Sui social, la donna ha ricevuto tanti messaggi di affetto e vicinanza: il giorno dopo ha spiegato di star bene ma di essere ancora particolarmente sotto choc.

