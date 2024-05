Roberta Mastromichele, chi è la fidanzata di Gilles Rocca/ “Tu sei la cosa più bella del mondo”

Chi è Roberta Mastromichele, la fidanzata di Gilles Rocca

Roberta Mastromichele è la fidanzata di Gilles Rocca, arrrivata nella vita dell’attore dopo la fine della lunghissima relazione con Miriam Galanti. Nata a Roma, Roberta è un’attrice e lavora prevalentemente in teatro anche se è comparsa in film importanti, da Come Tu mi vuoi alla saga Manuale d’amore, mentre sul piccolo schermo è apparsa in Quelli che il Calcio nel 2009. Su Instagram ha un profilo seguito da più di 67mila followers dove pubblica soprattutto scatti della sua vita professionale.

Non mancano, però, anche foto della sua vita privata anche se predilige condividere contenuti professionali proteggendo la propria vita privata. Ad ufficializzare la storia d’amore con Gilles Rocca è stato quest’ultimo che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto di coppia.

Gilles Rocca e la dedica alla fidanzata Roberta Mastromichele

Conclusa la storia durata anni con Miriam Galanti, Gilles Rocca ha ritrovato l’amore con Roberta Mastromichele a cui, sul proprio profilo Instagram, ha dedicato delle dolci parole d’amore. “Se potessi riempirei la bacheca delle cose che amo, ma Instagram serve per diversi motivi… un po’ per svago, un po’ per atteggiarsi, un po’ per mostrare il proprio lavoro, la propria casa, il tempo passato con gli amici…“, scrive l’attore.

“Delle cose che metto tu sei quella che carico e tolgo 1000 volte… ho paura di dare in pasto al web la nostra storia, mi domando spesso se chi vede la nostra foto possa pensare “e sti cavoli” … poi me ne frego e dico che le cose belle vanno fatte vedere senza se e senza ma e tu sei la cosa più bella del mondo”, aggiunge.











