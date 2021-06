Roberta Mercurio è diventata mamma: è nata Camilla/ L’ex Temptation Island annuncia..

Fiocco rosa per Roberta Mercurio, protagonista di Temptation Island che ha messo al mondo la piccola Camilla, frutto del suo amore con il calciatore del Benevento, Luca Caldirola. Su Instagram, ad annunciare l’imminente nascita della bambina era stato il calciatore che, su Instagram, prima del parto, aveva detto: “Robi è in travaglio da un paio d’ore, si sta preparando…Qui sta ridendo e scherzando, ma credetemi che si fa fatica! Lei è fortissima”. Dopo essere stata accanto alla compagna durante il parto, lo stesso Luca aveva aggiornato i followers annunciando la nascita della bambina. “Grazie a tutti per l’amore e per l’affetto che ci state dimostrando. Siamo tornati in camera da pochissimo. Domani saremo con voi”. Anche mamma Roberta che, in Luca Caldirola ha trovato l’amore dopo la fine della sua storia con Flavio Zerella, ha dedicato le sue prima parole alla piccola Camilla.

Roberta Mercurio mamma: le prime parole dell’ex Temptation Island

Con la foto della manina della piccola Camilla, mamma Roberta Mercurio ha condiviso con i fans le prime emozioni provate quando ha tenuto, per la prima voltya tra le braccia, la sua bambina. “Ora capisco il vero senso della nostra esistenza. Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia.

E grazie a te Luca Caldirola, Amore Mio per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Mi hai reso la donna e la mamma più felice del mondo, sei il centro del mio universo, siete la mia ragione di vita. Vi amo, immensamente”, ha scritto Roberta che, tra i tanti messaggi di auguri, ha ricevuto anche quelli di Alessandra De Angelis, mamma di tre bambini.

