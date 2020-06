Roberta Mercurio, seno nuovo dopo Flavio Zerella/ L’ex Temptation: “penso a me”

Roberta Mercurio, ex protagonista di Temptation Island, ha un seno nuovo. Dopo aver partecipato al programma dell’amore con l’allora fidanzato Flavio Zerella tornando tra le sue braccia nonostante l’atteggiamento troppo “amichevole” di Flavio con una tentatrice, Roberta Mercurio è sempre rimasta nel cuore del pubblico che ha continuato a seguirla anche dopo il programma. La storia d’amore tra Flavio e Roberta si è ormai conclusa. Zerella si è consolato intrecciando una relazione con Nunzia Sansone, a sua volta ex protagonista di Temptation Island. Anche Roberta sembrerebbe aver ritrovato l’amore accanto ad un uomo misterioso. In ogni caso, sui social, appare sorridente e felice ed oggi ha anche annunciato di essersi sottoposta ad un’operazione per avere un seno nuovo. “Ebbene sì, da oggi ho un nuovo seno! Era da diverso tempo che volevo realizzare questo desiderio..perché? Perché ho sempre avuto un seno piccolo, asimmetrico e ormai “svuotato”. Causa dei kg persi in inverno? Non so, la cosa certa è che il mio seno non era più come quello di una volta”, ha scritto su Instagram.

ROBERTA MERCURIO: “SENO NUOVO PER LA MIA FELICITA'”

Roberta Mercurio ha scelto di essere felice e pensare unicamente a se stessa. Motivo che l’ha spinta a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per poter avere finalmente un seno nuovo. Roberta ha deciso di raccontare la propria esperienza per eortare tutte le ragazze che la seguono ad inseguire la propria felicità e a pensare unicamente a se stesse. “Me ne frego altamente di ciò che penserà la gente, delle critiche e della cattiveria gratuita. Nella vita bisogna pensare alla propria felicità e a ciò che ci fa stare bene e in pace con noi stesse. Ah amiche! ovviamente sto benone, merito del mio dottore e della sua equipe medica eccezionale”, ha fatto sapere Roberta sui social postando una foto dal letto d’ospedale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA