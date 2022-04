Roberta Morise/ A L’Isola dei Famosi 2022 scocca la scintilla?

Roberta Morise ha scelto di intraprendere la nuova avventura dell’Isola dei Famosi per mettere alla prova il suo carattere e la sua forza, prima di partire per l’Honduras ha infatti dichiarato di non aver pudore e non avere nessun limite. Ma Roberta già dalle prime settimane ha avuto diversi problemi, soprattutto con la prova del fuoco. Durante l’ultima puntata Ilary ha comunicato il verdetto del televoto alle due coppie ancora in attesa, affermando che il pubblico ha scelto di scoppiare Blind e Roberta Morise, con il 32% delle preferenze. Dopo essere stata eliminata da Playa Accopiada, Roberta ha mostrato ancora risentimento nei confronti di Lory del Santo, accusando tutto il gruppo di aver inventato delle storie sul suo conto. La ragazza non è riuscita a digerire l’eliminazione e non riesce a trattenere la rabbia nei confronti degli altri naufraghi, ma soprattutto di Lory, accusata di attuare delle strategie nel gioco.

Roberta ha avuto delle critiche anche nei confronti di Nicolas Vaporidis, accusato di essere un personaggio calcolatore e di attuare delle tattiche durante le puntate per poter vincere l’edizione. La ragazza durante le prime giornate ha espresso i suoi sentimenti nei confronti del fidanzata, affermando che per la prima volta la coppia sperimentava la lontananza. Questo è per lei un momento fondamentale anche per comprendere cosa non va all’interno della sua relazione con il suo compagno. I momenti di riflessione caratterizzano le giornate di Roberta, che deve ancora farsi amare dal pubblico e trovare un posto all’interno del gruppo dei naufraghi. Saprà trovare un punto d’incontro con i suoi compagni? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate e seguendo le dirette nei canali ufficiali dell’Isola dei Famosi.

Tra i gossip legati all’avventura di Roberta Morise a L’Isola dei Famosi 2022 c’è quella di un possibile flirt con Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen è arrivato al programma al fianco di suo padre Gustavo e da fidanzato di Deborah Togni. Proprio questa notizia sembra stia scuotendo la ragazza che non avrebbe gradito alcune cose all’interno del programma. Nell’ultima puntata del programma di Canale 5 la ragazza ha lanciato dei messaggi d’amore commoventi al suo ragazzo anche se pare che dentro di lei non sia del tutto calma la situazione. L’atteggiamento della Morise nei confronti del bell’argentino è stato notato da Lory Del Santo che al fratello di Belen ha specificato: “Ma la tua fidanzata non è gelosa? Ti si butta sempre addosso, sembra una coperta”.

Pare però che l’interesse di Roberta non sia contraccambiato da Jeremias che però vorrebbe mantenere un rapporto di cordialità con quelli che sono gli altri naufraghi nell’avventura in Honduras. Sicuramente però si renderà conto che se la situazione andrà avanti in questo modo sarà poi costretto a dover dare delle spiegazioni alla sua ragazza. Intanto a Casa Chi ha parlato Cecilia che a specificato: “Ho notato anche io, poi sapete che sono gelosissima. Sono molto attenta ai comportamenti delle donne nei confronti dei miei fidanzati. Mi hanno insegnato a trattare le persone come vuoi essere trattato, non mi piace quando fanno scherzi sul fidanzato”.











