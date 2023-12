Roberta Morise aspetta un bambino dalla chef Enrico Bartolini?/ Lo scoop dopo l’ufficialità della coppia

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, primogenito in arrivo?

Quando una nuova coppia decide di ufficializzare – al netto del rincorrersi dei rumor – la propria storia d’amore, spesso si parla di “uscire allo scoperto”. Come se, per via della notorietà, l’esigenza sia quella di nascondersi dall’interesse mediatico. In realtà, l’obiettivo è forse semplicemente – come giusto che sia – quello di tutelare un rapporto che, soprattutto agli albori, può risentire delle influenze esterne. Tale circostanza ha riguardato anche la liaison tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini che solo di recente hanno ufficializzato la bellezza del loro rapporto d’amore.

Enrico Bartolini – lo chef italiano più stellato – ha deciso di dichiarare il suo amore per Roberta Morise, come racconta Tgcom 24, attraverso un’ampia intervista rilasciata per il Corriere della Sera. “Mi sono innamorato e non credevo potesse succedere; l’amore è una magia”. Ebbene, neanche il tempo di celebrare pubblicamente il sentimento più puro e complesso del mondo che per la coppia sembra esserci già un’altra lieta notizia. Il portale Dagospia ha infatti lanciato lo scoop secondo il quale Roberta Morise sarebbe in dolce attesa.

Roberta Morise, che dichiarazione per Enrico Bartolini: “Non pensavo potesse esistere la perfezione…”

Roberta Morise, che per anni è stata legata a Carlo Conti, potrebbe dunque dare alla luce il suo primogenito con lo chef Enrico Bartolini. Come sottolineato – e riportato da Tgcom 24 – la notizia della gravidanza è uno scoop lanciato da Dagospia e bisogna dunque ancora attendere che i diretti interessati diano conferme o smentite in merito. In ogni caso, sarebbe di certo una lieta notizia per la coppia e soprattutto per l’ex del conduttore che ancora non ha coronato il desiderio di diventare madre.

A prescindere dalla presunta gravidanza, dalle prime parole di Roberta Morise ed Enrico Bartolini si evince come il loro rapporto sia puro e viscerale. “L’ho guardato e ho detto è lui, non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona; è l’uomo che ho sempre aspettato. Giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione…”. Queste le parole dell’ex di Carlo Conti – riportate da Tgcom24 – dedicate al suo nuovo compagno Enrico Bartolini. In virtù di un sentimento così forte e profondo, la nascita di un bambino sarebbe un collante ulteriore per un rapporto che già sembra destinato a durare a lungo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA