Roberta Morise: “Carlo Conti? Ecco perché è finita”/ E su Ramazzotti e Boschetto…

Roberta Morise, conduttrice nota anche per essere stata in passato la compagna di Carlo Conti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Radio2, durante il format notturno “I Lunatici” condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La Morise ha deciso, nel corso della chiacchierata, di chiarire anche alcuni gossip che negli ultimi mesi l’hanno vista protagonista. Prima, però, è tornata a parlare di quella che è stata la storia con Carlo Conti, chiarendo una volta per tutte come stanno realmente le cose tra loro. “Io ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti”, ha ammesso la conduttrice, mettendo dunque un punto definitivo a tutte le chiacchiere.

Roberta Morise tra Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto: “Flirt? Ecco la verità!”

Ma anche dopo la fine della relazione con Carlo Conti, Roberta Morise è finita spesso al centro del gossip in quanto associata ad altri nomi molto noti del mondo dello spettacolo. Si è parlato di presunto flirt con Eros Ramazzotti, poi anche con Ignazio Boschetto. A riguardo la Morise ha dichiarato: “Sono persone che conosco, che stimo e che mi stimano, ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata. – ha precisato la conduttrice, per poi aggiungere che – All’inizio certe pseudo notizie mi facevano ridere, poi un po’ ne ho sofferto.” Infine ha raccontato: “È finita una mia storia importante, con una persona normale, che vive in Svizzera, a Lugano, e da quel momento non ho avuto più relazioni. Sono single.” Dunque, al momento, non c’è alcun uomo nel cuore della bella conduttrice.



