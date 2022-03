Roberta Morise, chi è ?/ “La mia Isola sarà spericolata, divertente e fresca”

Chi è Roberta Morise?

Roberta Morise è pronta ad approdare in Honduras come naufraga – concorrente de L’Isola dei Famosi. La conduttrice è davvero carica e non nasconde di essere emozionata per quest’avventura televisiva che si presenta come una grande occasione per mostrarsi al pubblico nelle vesti di Roberta e non di personaggio famoso. Proprio la ex conduttrice de I Fatti Vostri, alla vigilia della sua partenza per l’Isola, ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000 in cui ha rivelato: “non ho paura perché sono sempre stata una donna che non si tira mai indietro di fronte a grandi sfide professionali e umane, come in questo caso. Non vedo l’ora di essere in Honduras anche perché la spiaggia e il mare rappresentato le mie origini. Sono nata in Calabria, e il mare e la sabbia, questi scenari pazzeschi, sono sempre stati la mia seconda casa”.

Non solo, la conduttrice parlando proprio del reality show ha aggiunto: “la mia Isola sarà spericolata, divertente e fresca. Non vedo l’ora di essere me stessa e raccontare al pubblico chi sono realmente. Finora il mio pubblico, nei vari programmi tv, mi ha vista in una veste istituzionale. Insomma ho sempre avuto un ruolo legato a quello che era la scaletta o un copione. All’Isola sarò Roberta di tutti i giorni, come mi vive il mio fidanzato Giulio, la mia mamma Lina, come mi vivono tutte le persone che mi sopportano e supportano ogni giorno”.

Roberta Morise a L’Isola dei Famosi 2022: “farò squadra con tutti i concorrenti”

L’obiettivo di Roberta Morise a L’Isola di Famosi 2022 è quello di farsi conoscere dal grande pubblico. Non solo, la bellissima conduttrice parlando dei concorrenti – naufraghi ha dichiarato: “partendo dal presupposto che con tutti i concorrenti non mi sono mai frequentata, ma li conosco solo da spettatrice. Quindi, non saprei chi potrebbe darmi filo da torcere. Io da parte mia farò squadra con ciascuno di loro. Chi mi conosce sa che nella vita di tutti i giorni sono una persona estremamente socievole, non riesco a instaurare empatia con chi è altezzoso. Penso non ci sia nessuno con il quale possa litigare, almeno spero”.

La Morise partecipa come concorrente “solitaria” nonostante abbia un fidanzato. A precisare questa cosa è stata proprio la conduttrice: “in realtà sono stata invitata da sola e sono felice di partecipare anche senza il mio compagno, Ma questo non vuol dire che affronterò tutto da sola, ma sarò con la mia squadra. Anzi sarò la prima ad offrire una spalla sulla quale poggiarsi e spero di trovare qualcuno che possa anche sostenermi durante i momenti meno facili”.











