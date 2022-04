Roberta Morise concorrente di Tale e Quale Show?/ Dopo l’Isola dei Famosi, torna…

Roberta Morise riparte da Tale e Quale show 2022

Roberta Morise, dopo la breve ma intensa esperienza sull’Isola dei Famosi 2022, per settembre, punta a ripartire da un programma Rai. Durante le due settimane di permanenza in Honduras, la showgirl ha sfoggiato spesso la sua voce dimostrando di saper cantare molto bene. Una dote importante per convincere Carlo Conti a sceglierla come concorrente della prossima edizione di Tale e Quale show. Secondo Alberto Dandolo, infatti, la Morise punterebbe allo show di Raiuno che, ormai da anni, è un programma di punto della Rai.

“Forse non tutti sanno che la conduttrice al suo rientro in Italia si è posta subito un obiettivo: entrare nel cast di Tale e Quale Show…”, scrive Dandolo nella rubrica che cura sul settimanale Oggi. Dopo aver lavorato con Carlo Conti prima all’Eredità e poi al programma “I migliori anni”, Roberta Morise tornerà a lavorare con il conduttore toscano?

Roberta Morise torna sui social dopo l’Isola dei Famosi 2022

Pur avendo dato vita a importanti dinamiche, Roberta Morise non è riuscita a conquistare il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 che, dopo due settimane, ha deciso di eliminarla come ricorda Alberto Dangolo su Oggi: “E’ stata eliminata dopo sole due settimane nonostante abbia innescato non poche dinamiche di gioco all’interno del gruppo dei naufraghi…”. Dopo l’addio all’Isola, la Morise è tornata ufficialmente su Instagram.

Senza far riferimento direttamente al reality, Roberta ha pubblicato un messaggio con cui ha espresso il proprio stato d’animo. “Tieni il viso rivolto sempre verso la luce e le ombre cadranno dietro di te”, ha scritto Roberta. Chiuso, dunque, il capitolo dedicato all’Isola dei Famosi, la Morise ripartirà dalla musica e da Tale e Quale Show 2022?

