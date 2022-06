Roberta Morise contro l’ex fidanzato, “tradimento da parte sua”/ Rumors confermati

Roberta Morise e Giulio Fratini si sono lasciati: arriva la conferma

Il periodo di vita che Roberta Morise sta attraversando è decisamente altalenante. In primo luogo prosegue il grande successo di Camper, il programma di Rai1 che ha preso il posto di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, che la vede alla conduzione al fianco di Tinto. Parlando della trasmissione Rai, che l’ha vista ritornare in primo piano sul piccolo schermo dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, svela in un’intervista alla rivista Confidenze: “Condurre Camper, la trasmissione quotidiana di Rai Uno in onda nell’ambita fascia del mezzogiorno, mi rende veramente orgogliosa“.

Nota dolente, invece, quando l’intervista affronta il capitolo legato alla vita privata. Roberta Morise è infatti reduce da un periodo non fortunato, segnato dal tradimento da parte del compagno Giulio Fratini, come hanno rivelato alcuni rumors poche settimane fa. Alla rivista la conduttrice conferma la rottura, manifestando amarezza e delusione per una love story conclusasi nel peggiore dei modi: “Dopo un anno e mezzo di fidanzamento, da pochi giorni è finita una storia in cui avevo creduto molto. Tant’è che per vivere con il mio (ormai ex) compagno mi ero perfino trasferita a Firenze“.

Roberta Morise tradita dal fidanzato: “Devo imparare ad essere meno buona“

Roberta Morise a Confidenze conferma non solo la rottura con Giulio Fratini, ma anche la tesi legata al presunto tradimento ai suoi danni. La conduttrice confessa con profonda amarezza di esserci rimasta male, imparando però da questa delusione una lezione fondamentale: “So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po’ meno buona“.

Nonostante la delusione vissuta, Roberta Morise vuole continuare a rincorrere il vero amore: “Io continuo per la mia strada, non mi faccio piegare, affronto come sempre le delusioni a testa alta. E continuerò a credere nell’amore“. Intanto la conduttrice può godere del grandissimo successo di Camper, che sta raccogliendo ottimi ascolti. In attesa delle vacanze, per le quali dovrà ancora aspettare parecchio tempo: “Con Camper sarò impegnata fino al 9 settembre. Quindi potrò pensare alle vacanze solo alla fine dell’estate“.

