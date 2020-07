Roberta Morise e Ignazio Boschetto de Il Volo fidanzati?/ Lei lo tagga su Instagram..

Roberta Morise e Ignazio Boschetto sono fidanzati? La showgirl torna ad essere la protagonista del gossip. Dopo aver conquistato le copertine dei settimanali rosa per il presunto flirt con Eros Ramazzotti, prontamente smentito, Roberta Morise che, nella prossima stagione televisiva non tornerà a condurre I fatti vostri accanto a Giancarlo Magalli, torna a far parlare di sè per la sua vita privata. A lanciare l’ennesimo gossip su Roberta Morise è Dagospia secondo cui ci sarebbe del tenero tra l’ex fidanzata di Carlo Conti e Ignazio Boschetto, uno dei cantanti de Il Volo. La Morise e Boschetto erano stati pizzicati insieme già a fine giugno ed ora i rumors tornano a galla. Tra il cantante de Il Volo e la Morise ci sarà davvero del tenero?

ROBERTA MORISE E IGNAZIO BOSCHETTO: FLIRT O AMICIZIA?

Cosa c’è tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto? Tra i due sta davvero nascendo un sentimento o c’è solo un’amicizia? I diretti interessati, per il momento, non commentano. tuttavia, nelle scorse ore, la Morise sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia taggando proprio Ignazio Boschetto mentre a fine giugno, i due sarebbero stati avvistati in Calabria sul lungomare Cirò Marini. Sarà un modo implicito per confermare i rumors? La vita privata di Roberta Morise, dunque, continua ad essere al centro del gossip. Bellissima e con tanta voglia di tuffarsi in nuove avventure professionali, Roberta Morise resta in silenzio non commentando le cntinue voci sul suo privato. Dopo tanti presunti flirt, quello con Ignazio Boschetto sarà quello vero che la renderà felice?



