Roberta Morise è in attesa del secondo figlio? L’indiscrezione bomba

È stato un anno d’oro per Roberta Morise soprattutto sul fronte sentimentale, grazie al sogno realizzato di diventare mamma e di avere al suo fianco un compagno di cui è innamoratissima. La conduttrice televisiva ormai dal 2023 è sentimentalmente legata a Enrico Bartolini, celebre chef ed imprenditore che in carriera ha conquistato la bellezza di 14 stelle Michelin. La coppia, a distanza di poco più di un anno dal loro primo incontro, ha accolto in famiglia il primo figlio Gianmaria nel maggio dello scorso anno e, nel corso dell’estate, sono convolati a nozze.

Ora è in arrivo un’altra bellissima gioia tutta da vivere per la coppia, dal momento che Roberta Morise sarebbe di nuovo incinta e pronta a vivere la sua seconda gravidanza. È questa l’indiscrezione bomba rivelata dal giornalista Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da mercoledì 21 maggio 2025.

Roberta Morise e il marito Enrico Bartolini: il figlio Gianmaria e il secondo bebè in arrivo

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul nuovo numero del settimanale Chi, Roberta Morise sarebbe nuovamente in dolce attesa al fianco del marito Enrico Bartolini. Una storia d’amore, la loro, che procede a vele spiegate e che ha decisamente bruciato le tappe nel giro di due anni, dal matrimonio alla genitorialità; per il piccolo Gianmaria, nato un anno fa, sarebbe in arrivo un fratellino secondo quanto svelato dal giornalista.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia; saranno dunque loro a darne l’ufficialità rivelando anche quale sarà il sesso del nascituro. Quel che è certo è che la coppia sta vivendo un momento magico e non di certo una crisi coniugale in corso, come si è spesso vociferato nel corso dell’ultimo periodo; nessuna rottura all’orizzonte, anzi, una seconda dolce attesa che regalerà alla coppia nuove emozioni tutte da vivere.

