C’è anche Roberta Morise tra gli ospiti de La volta buona nella puntata di oggi, 28 maggio 2025, per concedere una lunga intervista e sbilanciarsi sulla sua carriera ma soprattutto sulla sua vita privata. In questi giorni, infatti, la conduttrice e cantante è al centro del gossip: Roberta Morise è incinta? A lanciare lo scoop è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica sul magazine Chi, C’è CHI dice. Secondo il giornalista Roberta Morise ed il marito Enrico Bertolini, noto chef, presto diventeranno di nuovo genitori.

Roberta Morise ed il marito Enrico Bertolini genitori bis? Nel maggio scorso la coppia, che continua ad apparire affiatata e felice nonostante le voci di crisi, ha avuto il loro primo figlio, Gianmaria e sulla sua rubrica Candela adesso rilancia: “tra pochi mesi il piccolo avrà un fratellino” annunciando dunque non solo la gravidanza della conduttrice ma anche che il secondo figlio della coppia potrebbe essere di nuovo un bel maschietto. Roberta Morise è incinta del secondo figlio? Per ora non è arrivata nessuna conferma ufficiale ma chissà che la Morise proprio nel salotto de La volta buona oggi non lo annunci ufficialmente.

Roberta Morise e l’amore per il marito Enrico Bertolini: “L’ho guardato ed ho detto è lui quello giusto”

Roberta Morise ed il marito Enrico Bertolini si sono conosciuti nel 2023 e tra di loro è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. “Mi sono innamorato subito” ha confessato lo chef (che è già padre di due bambini nati da una precedente relazione) al Corriere della Sera, mentre Roberta proprio nel programma di Caterina Balivo nei giorni scorsi, ha confessato: “L’ho guardato ed ho detto ‘è lui quello giusto'” rivelando poi perché si è innamorata di lui e che cosa l’ha colpita: è la bontà fatta persona, è accogliente, dolce e premuroso. Conosciuti nel 2023, sposati l’anno successivo e diventati genitori del loro primo figlio, Gianmaria nel maggio 2024, di recente sono finiti al centro di indiscrezioni che li vedevano in crisi ed in piena rottura e invece adesso i rumor sono diametralmente opposti: Roberta Morise ed il marito Enrico Bertolini aspettano un altro figlio?