Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, arriva la conferma: Roberta Morise è incinta. La celebre conduttrice lo ha annunciato personalmente con un bellissimo post pubblicato su Instagram, nel quale si mostra col pancino in una foto artistica e comunica non solo di essere in dolce attesa, ma svela anche il sesso e il nome scelto per il bambino in arrivo.

“Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d’occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria”: inizia così il post-annuncio di Roberta Morise, che quindi svela che il suo secondo figlio sarà ancora un maschietto. Quindi, ne annuncia anche il nome: “Ci manchi, ti aspettiamo, tuo Enea”. Si chiamerà Enea il secondo figlio di Roberta Morise e il marito Enrico Bartolini, che solo lo scorso hanno sono diventati marito e moglie.

La seconda gravidanza arriva infatti pochissimo tempo dopo le nozze e anche la nascita del primo figlio, Gianmaria, nato il 24 maggio dello scorso anno. Pochi mesi dopo è stato poi celebrato il matrimonio con Enrico Bartolini e ora la famiglia è pronta ad allargarsi ulteriormente con l’arrivo di un altro bebè, il piccolo Enea. Non è chiaro a quale mese di gravidanza sia la conduttrice, dunque non possiamo anticipare quando avverrà la nascita del bambino. Se per Morise sarà il secondo figlio, per il suo marito chef sarà invece il quinto. Bartolini ha già tre figli nati da una precedente relazione, mentre prima di lui, Roberta Morise ha avuto una relazione, molto celebre, con il conduttore Carlo Conti, oggi sposato con Francesca Vaccaro e papà di un bambino.