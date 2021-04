Roberta Morise, ex compagna Carlo Conti/ “L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto”

Dal 2006 al 2009 Roberta Morise è stata una valletta del celebre game show di Rai “L’eredità”, condotto da Carlo Conti. Poi è stata madrina del programma “I migliori anni”, sempre con il presentatore toscano. In quegli anni, Roberta Morise e Carlo Conti hanno avuto una relazione. Il 24 agosto del 2011 ad annunciare la fine della storia è stato l’avvocato della showgirl: “La loro è stata una bellissima storia d’amore ma purtroppo non tutte le favole hanno un lieto fine. Roberta e Carlo continuano ad avere un ottimo rapporto d’affetto e di stima reciproca”. A spiegare i motivi che hanno portato alla fine della loro storia è stata proprio Roberta Morise, in un’intervista al settimanale “Chi”, nel 2012: “Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età … L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi”. La showgirl, classe 1986, e il conduttore, 1961, hanno 25 anni di differenza.

Il 16 giugno 2012 Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro e due anni dopo è nato il figlio Matteo. “Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi, quasi il contrario. Spero che faccia questo passo per amore e gli faccio tanti auguri: sono felice per lui. Lo dico davvero con il cuore”, ha commentato Roberta Morise su “Chi” all’epoca delle nozze del suo ex. Qualche tempo fa, ospite de “I Lunatici”, il programma radiofonico trasmesso da Rai Radio2, Roberta Morise è tornata a parlare dei motivi della rottura con Carlo Conti: “Probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti”, ha ammesso la showgirl. Sulle pagine del settimanale “Sono” la Morise aveva detto di non sentire spesso il conduttore toscano, ma che tra loro è rimasta una grande stima.

