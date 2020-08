Roberta Morise, fidanzata Ignazio Boschetto?/ Foto, tutti i rumors sulla nuova coppia

Roberta Morise continua ad essere al centro dell’attenzione dei giornali di gossip per via della sua possibile relazione con Ignazio Boschetto. Il motivo però è da ricercare su due fronti. Da un lato il suo addio a I Fatti Vostri al fianco di Magalli e la recente entrata in scena di Samanta Togni, la nota ballerina professionista che in tv conosciamo grazie a Ballando con le stelle. E che a quanto pare le ha soffiato il posto da ‘prima donna’: la conferma dell’esclusione della conduttrice è arrivata proprio nei giorni scorsi. Dall’altro la Morise continua a tenere alta l’attenzione per via della sua storia d’amore con il cantante, appunto. I nove anni di differenza che li dividono non hanno di certo influenzato il loro legame, anche se per ora nessuno dei due è uscito allo scoperto. La bomba romantica infatti è stata sganciata per primo da Dagospia, che ha rivelato di alcuni avvistamenti di Ignazio in Calabria, ovvero la regione natale della Morise. Poi le vacanze estive affrontate in questi giorni e i tag sui post di Instagram fatti dalla conduttrice. Ufficialmente, in queste ore la Morise si trova in Sicilia con l’amica Jasmine Lo Scrudato, con cui si è mostrata su Instagram in uno degli scatti più recenti. Clicca qui per guardare la foto di Roberta Morise.

Roberta Morise, fidanzata Ignazio Boschetto? L’ultimo avvistamento

Da un mese a questa parte non si fa che parlare della frequentazione fra Roberta Morise e Ignazio Boschetto, ovvero uno dei tre componenti de Il Volo. I rumors sono spuntati negli ultimi tempi e anche se si parla solo di voci di corridoio, sembra che ci siano state già delle conferme non ufficiali. 34 anni lei e 25 lui, la coppia dello spettacolo starebbe facendo sempre più sul serio. Secondo Giornalettismo si tratterebbe di una coppia ufficiale, anche se i due non sono mai usciti allo scoperto. Uno degli ultimi avvistamenti però risale a qualche settimana fa, quando Ignazio e Roberta hanno vagato per il centro di Genzano con l’amica di lei, Jasmine, e si sono fermati a concedere qualche selfie ai fan. A quanto pare, riferisce Castelli Notizie, Massimiliano Marchi avrebbe poi accolto i tre nel suo Max Tattoo per un tatuaggio destinato alle due amiche. Oggi, sabato 15 agosto 2020, Il Volo sarà ospite di Una serata da cantare, in replica su Rai 1. Si tratta di tempi non sospetti, dato che la messa in onda originale risale allo scorso dicembre, quando in teoria fra Ignazio e Roberta non era ancora scoppiato l’amore.

Foto, le vacanze al mare

…𝚟𝚊𝚐𝚊𝚗𝚝𝚒 #sicily @jasmineloscrudato





