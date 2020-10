Roberta Morise, flirt con un famoso comico italiano?/ Passione travolgente, ma…

Nuovo amore per Roberta Morise? A lanciare l’indiscrezione amorosa sulla Morise è Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 15 ottobre, parla di un presunto flirt tra la Morise e un famoso comico italiano il cui nome, tuttavia, resta top secret. “Sembra che Roberta Morise abbia un flirt con un volto noto della televisione italiana”, scrive Alberto Dandolo. Il giornalista, poi, aggiunge ulteriori dettagli: “Secondo i soliti ben informati si tratterebbe di un comico molto amato nonchè padrone di casa di un famoso e longevo show tv. La passione tra i due pare che assai travolgente, ma destinata a consumarsi nella clandestinità“, fa sapere ancora Alberto Dandolo. Chi sarà, dunque, il presunto comico italiano che avrebbe conquistato il cuore di Roberta Morise?

ROBERTA MORISE, TUTTO FINITO CON IGNAZIO BOSCHETTO?

Tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto, dunque, è tutto finito? Il settimanale Chi, all’inizio di settembre, scriveva: “Pace fatta dopo un’estate di tira e molla tra Roberta Morise e il giovane cantante de Il Volo Ignazio Boschetto. I due dopo un forte litigio che li ha divisi in Sicilia, poche settimane fa, si sono ricongiunti lo scorso weekend a Cirò Marina e Ignazio è diventato uno di famiglia dopo aver conosciuto gli affetti più cari della showgirl”. L’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, però, porterebbe a pensare che tra la Morise e il cantante de Il Volo non ci sia più nulla. Quale sarà la verità? Difficile dirlo. Dal profilo Instagram di Roberta, infatti, non arrivano indizi. Roberta deciderà di rompere il silenzio svelando la verità sulla propria vita privata?



