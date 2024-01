Roberta Morise: “Ho scoperto di essere incinta mentre giravo l’Italia…”/ “Enrico è l’uomo della mia vita”

Roberta Morise, la gioia più grande arrivata per ‘caso’: “Non l’avevamo programmato, però…”

Roberta Morise è prossima ad un lieto evento, forse tra i più importanti per una donna: la conduttrice ha infatti rivelato di essere incinta. Intervistata dal settimanale Dipiù Tv – come riporta Leggo – l’ex modella ha raccontato la sua immensa gioia oltre a quella di suo compagno Enrico Bartolini. “Mentre giravo l’Italia per Linea Verde Discovery ho vissuto l’emozione più grande di tutta la mia vita: ho scoperto di essere incinta”.

Come accennato, Roberta Morise ha raccontato anche il toccante e simpatico momento in cui ha comunicato a suo compagno Enrico Bartolini – noto chef stellato – la lieta notizia della gravidanza. “Non volevo dargli una notizia così importante per telefono, per dirglielo ho dovuto aspettare tre giorni finché lui non mi ha raggiunto. E’ scoppiato a piangere pure lui, era più felice di me. Anche se non avevamo programmato di avere un figlio, nessuno dei due ha mai avuto dubbi o paure”.

Roberta Morise, dalla gioia per la gravidanza all’amore per Enrico Bartolini: “Lo aspettavo da sempre…”

Sempre nell’intervista rilasciata per DiPiù Tv – come riporta Leggo – Roberta Morise ha spiegato: “Io ed Enrico Bertolini stiamo insieme da poco ma credo che per certe ‘cose’ il tempo non conti: io sono certa che sia l’uomo della mia vita, quello che aspettavo da sempre, che mi ha dato fiducia nell’amore dopo tante delusioni”. Toccanti le parole della conduttrice nei confronti del suo compagno, manifesto di un amore viscerale. “Questo bambino è frutto di un amore immenso, nato da poco ma diventato subito importante”.

Sempre a proposito del rapporto con il suo compagno Enrico Bartolini, Roberta Morise ha raccontato: “Ha saputo corteggiarmi come si faceva una volta, rispettando i miei tempi. Quando ci siamo messi insieme abbiamo subito capito che era una cosa seria, un grandissimo amore”. Tornando sulla gravidanza, la conduttrice ha rivelato che sarà un maschietto e si chiamerà GianMaria. “Sono appena entrata nel sesto mese, però in televisione non mi vedrete con il pancione; Linea Verde Discovery è stato registrato subito dopo l’estate quando la mia gravidanza ancora non si vedeva. Io neppure sapevo di aspettare un bambino, l’ho scoperto solo quando stavamo per terminare la trasmissione”.











