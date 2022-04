Roberta Morise “Io cattiva con Lory Del Santo? Falso”/ “Non si può amare tutti”

Roberta Morise è stata l’ultima eliminata dell’Isola dei Famosi 2022. La scorsa settimana, la showgirl è risultata la meno votata dal pubblico e ha definitivamente salutato la playa. Tuttavia, prima di rientrare in Italia, ha deciso di rispondere alle domande che alcuni fan le hanno posto sui social. Molti sono apparsi curiosi di saperne di più sugli che la Morise ha avuto con Lory Del Santo, dissapori che non sembrano essere del tutto risolti. Tant’è che, a chi le ha chiesto se dopo l‘Isola potranno esserci dei rapporti fra loro, Roberta ha così risposto: “La vedo un po’ dura, ma mai dire mai. Non ci sono mai stati così tanti problemi tra di noi, è proprio una incompatibilità caratteriale quindi credo proprio di no”.

A chi poi le ha chiesto quale fosse, a suo dire, il motivo di ‘tanta cattiveria’ nei confronti di Lory e Carmen Di Pietro, Roberta ha replicato così: “Nessuna cattiveria né nei confronti di Carmen che tra l’altro abbiamo stra chiarito ed è uscita fuori la sua vera essenza quella più bella dopo gli scontri avuti, né tantomeno con Lory per la quale provo soltanto stima. Ma ci sta, non possiamo amare tutti.”

Nonostante la sua avventura all’Isola dei Famosi sia già finita, Roberta Morise ammette di non essersi pentita di alcuna delle sue mosse: “Non credo di aver giocato male le mie carte. Credo di essere stata me stessa al 100 per 100. Credo forse di essere uscita un po’ troppo presto per aver potuto dimostrare chi è veramente Roberta.” Ora il suo tifo è tutto per il suo ex compagno d’avventura: Blind: “Avere un compagno diverso da lui? Assolutamente no, siamo molto diversi però comunque abbiamo avuto un bellissimo rapporto di complicità quindi non potrei dire di no. Assolutamente Blind tutta la vita.” ha infatti ammesso alla domanda di un fan.

