Roberta Morise/ La conduttrice si è davvero lasciata con Ignazio Boschetto?

Roberta Morise e Ignazio Boschetto si sono detti addio? La notizia continua a rimbalzare fra le pagine di cronaca rosa senza che ci sia una risposta definitiva da parte dei diretti interessati. La loro love story è iniziata lo scorso luglio e un mese più tardi erano già emersi i primi rumors sulla loro presunta rottura. Mentre i due si trovavano in vacanza in Sicilia, Boschetto infatti avrebbe deciso di abbandonare la compagna senza alcun motivo apparente. Ora è il settimanale Chi a ritornare sull’argomento, ventilando l’ipotesi che la crisi sia già cessata. Nel dubbio, Roberta si è già concessa una tintarella piuttosto accesa negli ultimi giorni di agosto. La si può vedere infatti in uno scatto pubblicato su Instagram e realizzato nella sua Calabria, dove la troviamo a prendere il sole in bikini. “Abbronzatissima”, sottolinea nel post, mostrando la pelle più scura che mai. Clicca qui per guardare la foto di Roberta Morise. Niente vacanza fra i due innamorati? In realtà basta seguire il profilo Instagram del cagnolino Tito Livio, presente spesso negli scatti di entrambi, per scoprire che la coppia si è concessa una vacanza ad inizio agosto alla Scala dei Turchi, in provincia di Agrigento.

Roberta Morise, nessun flirt con Eros Ramazzotti

Roberta Morise non ha mai avuto un flirt con Eros Ramazzotti, anche se le è stato attribuito durante la recente e presunta crisi con Ignazio Boschetto de Il Volo. La notizia infatti è stata smentita su tutti i fronti in modo assoluto, spegnendo subito l’onda del gossip. In base a quanto riferito dal settimanale Chi, sembra invece che fra la Morise e Boschetto ci sia stata della maretta per tutto il mese di agosto. In seguito alla famosa lite avvenuta a Cefalù, i due si sarebbero rivisti a Cirò Marina, la cittadina originaria di Roberta. Ignazio tra l’altro avrebbe conosciuto in quest’occasione gli affetti più cari della conduttrice. Un bel passo in avanti, se si pensa che la loro relazione è stata annunciata solo due mesi fa. Oggi, venerdì 11 settembre 2020, Canale 5 trasmetterà nella prima serata Concerto Il Volo – 10 anni insieme, riportando finalmente di nuovo in tv il trio di giovani tenori più amato in tutto il mondo.

Foto, “Abbronzatissima”

Abbronzatissima #calabria #home





