Roberta Morise/ La naufraga perfetta dell’Isola dei Famosi? In coppia con Blind: “ci siamo trovati bene”

Roberta Morise approda all’Isola dei Famosi 2022

L’esordio di Roberta Morise all’Isola dei famosi 2022 è stato in grande stile, sul celebre elicottero, accanto agli altri due nuovi concorrenti singoli, ovvero il cantante di X Factor Blind e l’influencer e modella Patrizia Bonetti. Sicura di sé e decisamente grintosa sin dai blocchi di partenza, la ex di Carlo Conti non ha esitato a lanciarsi nel vuoto. Il tuffo singolare ha suscitato l’ironia dello studio, in particolare della conduttrice Ilary Blasi, giocosamente preoccupata per il suo fondoschiena.

ROBERTA MORISE, CHI E'?/ "Non ho senso del pudore e faccio a meno del costume"

Giunti sull’Isola dei famosi 2022, la Morise e i due nuovi compagni di avventura sono stati subito sottoposti ad un televoto flash per decretare chi dei tre potesse entrare ufficialmente in gioco, sin da subito. Roberta ha conquistato il 26% delle preferenze, arrivando seconda dopo Blind, vincitore con ben il 50% dei voti, contro ogni aspettativa da parte del popolo del web. Rimaste in gara, le due ragazze hanno dovuto affrontarsi in Palapa, nella prima temutissima sfida del fuoco di questa edizione. L’esito ha visto uscire vincitrice proprio Roberta Morise, al termine di una gara durata quasi sei minuti, estenuante e dolorosa per entrambe, tanto da dover essere interrotta dall’invitato Alvin. Roberta Morise, dunque, farà coppia con Blind, mentre Patrizia verrà poi condotta a Playa Sgamada.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato Roberta Morise/ Lei: "non è geloso di mandarmi all'Isola"

Roberta Morise: in coppia con Blind su Playa Accoppiada

Determinata, grintosa e senza peli sulla lingua, Roberta Morise ha già fatto capire al pubblico di essere una vera dura. Chi la conosce, sa per certo che sull’Isola dei Famosi 2022 entrerà in collisione con qualche concorrente, anche se lei stessa si è sempre dichiarata estremamente socievole, collaborativa e prontissima al gioco di squadra. Durante una delle prime interviste, si è detta predisposta all’aiuto reciproco: una concorrente perfetta almeno in apparenza.

Cosa dobbiamo aspettarci da Roberta Morise? Dal poco che si è potuto vedere, la Morise sarà, con grande probabilità, una concorrente diretta verso la meta, senza timori. Felice e orgogliosa di poter partecipare a questo reality, fortemente desiderato e voluto, siamo certi che non deluderà i suoi sostenitori. Farà innamorare anche il popolo dei social? C’è già chi giura che la neo naufraga sorprenderà tutti. Roberta e Blind nel frattempo sono stati accolti molto bene su Playa Accoppiada: “Ci siamo trovati molto bene, appena arrivati qui ci hanno fatto trovare subito il posto dove dormire”, ha spiegato il cantante, supportato anche dalla Morise.

Carlo Conti e Potito Starace, ex compagni di Roberta Morise/ Lei: "eravamo davvero tanto esposti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA