Roberta Morise, L’Isola dei Famosi 2022/ I dubbi sul fidanzato: è l’inizio di una crisi?

Roberta Morise e Nicolas Vaporidis tensione a L’Isola dei Famosi

Roberta Morise ha voluto a tutti i costi entrare a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022, superando anche la temibile prova del fuoco. Ora si trova a Playa Accopiada e concorre insieme a Blind. La Morise ha già legato con alcuni naufraghi come Laura e Clemente, ma con altri ha subito dimostrato di avere poca empatia come ad esempio Nicolas. Lei dice di essere una persona molto schietta, per questo ha avuto da ridire sulla nomination di Vaporidis. L’attore ha nominato i Russo dicendo che li stima, sono dei grandi atleti, però li ha votati. Roberta commentando con Laura ha detto di non capire un tale comportamento, avrebbe preferito da parte dell’attore più schiettezza, dire che per tattica di gioco tenta di fare fuori la coppia di sportivi non c’è niente di male.

Greta Tigani, fidanzata di Blind / "Non ho mai conosciuto una persona così vera"

Roberta ha bacchettato anche Estefania per lo stesso motivo. La modella è in coppia con Nicolas e al momento delle nomination è sempre l’attore che decide chi votare. la Morise ha fatto notare alla compagna che non è giusto, facendo coppia con Vaporidis anche a lei spetta la parola, non può lasciare sempre agli altri il compito di decidere.

Roberta Morise/ La naufraga perfetta dell'Isola dei Famosi? In coppia con Blind: “ci siamo trovati bene”

Insomma a Roberta Morise il povero Nicolas Vaporidis non piace affatto, sarà una sensazione a pelle, il pubblico de L’Isola dei Famosi già prevede quale sarà il suo atteggiamento nelle prossime nomination.

Roberta Morise e il suo fidanzato: è l’inizio di una crisi?

In questi giorni la showgirl ha parlato della sua relazione sentimentale, è la prima volta che è lontana dal suo fidanzato per tanti giorni. Questo distacco le sta facendo capire molte cose che non vanno nel rapporto. Lei ha l’attitudine di emulare la figura di suo padre e sotto certi aspetti si sente un uomo, è lei che organizza le cose, che fa i regali, che copre di attenzioni il fidanzato, ma ora è stanca e vorrebbe riceve anche lei le attenzioni che si merita.

ROBERTA MORISE, CHI E'?/ "Non ho senso del pudore e faccio a meno del costume"

Il problema è che ha abituato le persone che le sono accanto a prestarsi sempre di più quindi certe cose vengono date per scontate come se lei non ne avesse bisogno, invece è il contrario e si è stancata di questa situazione. Lo sfogo della Morise non è passato inosservato, soprattutto perchè prima di partire per l’Honduras la showgirl ha rilasciato un’intervista dove si riteneva pronta ad avere un figlio dal suo fidanzato e pensare a una famiglia tutta sua.











© RIPRODUZIONE RISERVATA