Roberta Morise/ “L’Isola dei Famosi? La rifarei altre centomila volte”

Roberta Morise ospite di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare della recente esperienza a L’Isola dei Famosi 2022. La conduttrice è stata la terza naufraga eliminata dal reality show condotto da Ilary Blasi, ma una volta rientrata in Italia non ha nascosto di essere felicissima di aver partecipato ad una sfida così forte. “L’Isola è stata una sorta di terapia d’urto. La rifarei altre centomila volte e credo sia l’esperienza più forte che abbia mai avuto in vita mia” – ha detto la conduttrice che parlando poi dell’eliminazione e delle dinamiche di gioco ha aggiunto – “non credo di aver giocato male le mie carte. Credo di essere stata me stessa al 100 per 100. Credo forse di essere uscita un po’ troppo presto per aver potuto dimostrare chi è veramente Roberta”.

Poi la conduttrice ha parlato dei confronti – scontri avuti sull’isola prima con Lory Del Santo e poi con Carmen Di Pietro: “tra me e Lory non ci sono mai stati così tanti problemi tra di noi, è proprio una incompatibilità caratteriale quindi credo proprio di no” Nessuna cattiveria né nei confronti di Carmen, che tra l’altro abbiamo stra chiarito ed è uscita fuori la sua vera essenza quella più bella dopo gli scontri avuti, né tantomeno con Lory per la quale provo soltanto stima. Ma ci sta, non possiamo amare tutti”.

Non solo, Roberta Morise ha poi parlato anche dei concorrenti naufraghi. In particolare si è soffermato su Blind, il compagno d’avventura: “è come un fratellino, dal primo momento ci siamo scelti. Ci siamo guardati, scelti ed è iniziata una bellissima amicizia”. Non solo, la Morise si è legata molto anche ai Rodriguez:” Jeremias e Gustavo sono stati un po’ la mia colonna portante sull’Isola. Vorrei arrivassero in finale loro”. Tra le piacevoli sorprese anche Guendalina Tavassi e le altre donne naufraghe: “non me l’aspettavo, ma Guendalina è stata una piacevolissima sorpresa. Ho legato anche con Estefania, Laura, Jovana, un po’ con tutte le donne. C’era un bel gruppo di donne che amano le donne”.

Infine è tornata a parlare di Lory Del Santo: “saper giocare significa interpretare il ruolo di Lory, che non sa vivere la vera essenza dell’isola, l’ho vista solo dormire e stare in tenda, non fare gruppo, non fare nessun tipo di attività se non nel momento della lucina rossa accesa. E li si anima. Allora comincio pure io a fare la vacanza…”.











