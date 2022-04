Roberta Morise: “Lory Del Santo sa giocare molto bene”/ “All’Isola dei Famosi…”

Roberta Morise furiosa con Lory Del Santo dopo il verdetto del televoto che ha condannato lei e Blind a lasciare la Palama dell’Isola dei Famosi 2022. Giunta su Playa Sgamada, Roberta ha ritrovato l’amica Laura Maddaloni con la quale si è lasciata andare ad uno sfogo. Nel daytime dell’Isola dei Famosi 2022 del 5 aprile, infatti, la Morise ha puntato il dito contro Lory Del Santo accusandola di essere una giocatrice e di aver vinto il televoto perchè è riuscita a giocare meglio.

“Lei gioca molto bene, al contrario mio…Io non sono capace…Brava lei…”, ha spiegato Roberta svelando alla moglie di Clemente Russo di aver detto esattamente le stesse cose durante la diretta con Ilary Blasi prima di lasciare la Palapa. L’affondo di Roberta su Lory Del Santo, però, non finisce qui.

Roberta Moriuse, dure critiche a Lory Del Santo all’Isola dei Famosi 2022

Roberta Morise non nasconde la propria amarezza per il verdetto del televoto che l’ha separata da Blind e che l’ha condannata a continuare l’avventura da naufraga su Playa Sgamada. Trovando in Laura Maddaloni un’ottima confidente, la Morise ha detto: “Non andare a inventare storie…Non andare a parlare dietro alle mie spalle facendo credere ci sia del feeling con altre persone…Non dire bugie, che non ti crede nessuno!“, ha detto la Morise.

Le dichiarazioni della Morise hanno spaccato il popolo del web. C’è, infatti, chi dà ragione a Roberta e chi, invece, fa il tifo per Lory e Marco Cucolo. Quest’ultimi riusciranno a superare la sfida al televoto contro Ilona Staller e Roger?

