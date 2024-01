Roberta Morise mostra il tenero pancione con il compagno Bartolini/ “Il piccolo Gianmaria nasce in primavera”

Morise sempre più raggiante con il pancione

Roberta Morise e lo chef stellato Enrico Bartolini aspettano felici l’arrivo del loro bambino: Gianmaria nascerà in primavera e sarà il primo per la showgirl. La coppia che ha avuto un vero e proprio colpi di fulmine si gode questi preziosi momenti prima della nascita di loro figlio.

Il settimanale Chi, ha pizzicato la showgirl e lo chef in compagnia di Elisa Tozzi Piccini: “Una carezza sul pancino di lei, un abbraccio a lui… Eh sì, anche per l’esperta di pietre preziose il vero gioiello è quello che la coppia di innamorati sta accogliendo in famiglia. Per lo chef si tratta del quarto figlio, dopo i tre avuti dall’ex moglie. Per la ex storica fidanzata di Carlo Conti è invece il primo” si legge. Morise, infatti, mostra già un dolcissimo pancino ed è raggiante insieme alla sua dolce metà.

Roberta Morise conferma di essere incinta del compagno Bartolini

Roberta Morise ha annunciato di aspettare un bambino dal compagno Bartolini a dicembre, nel salotto de La volta buona. La showgirl ha confermato i rumor che circolavano da mesi: “La scorsa ospitata ero già incinta, stavo anche male” ironizzava l’attrice.

E ancora: ““E’ stato tutto tanto veloce, ma sono tanto felice però. Viviamo giorno dopo giorno delle sensazioni bellissime. Io non avevo in progetto di diventare mamma subito, anche se mi piaceva l’idea, ma non ci pensavo. Lui è il saggio della coppia – afferma l’attrice sul compagno – Siamo tanto diversi, siamo l’opposto caratterialmente, il giorno e la notte: io vado a 3000 e lui è super pacato, lui è riflessivo e io sono impulsiva”. La conduttrice aveva anche rivelato in diretta il sesso del bambino: “Se è femmina la chiamiamo Mimì, se maschio Giammaria“. La coppia avrà un maschietto in primavera!”.

