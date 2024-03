Roberta Morise si sposa con Enrico Bartolini: “Alberto Matano celebrerà le nozze”/ Data nozze e dettagli

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sposano: “Alberto Matano celebrerà le nozze”, l’annuncio

In meno di un anno a Roberta Morise la vita è cambiata totalmente. Ha conosciuto l’amore, i due si sono innamorati al primo sguardo e dopo poche settimane ha scoperto di essere incinta. Ed adesso sono pronti ad un nuovo grande passo, quello del matrimonio, Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sposano ed in un’intervista concessa a Gente nel numero in edicola oggi. La showgirl ha confessato di essere al settimo cielo e rivelato qualche piccolo dettaglio sulle nozze, a cominciare da chi officerà la cerimonia.

Al settimanale, Roberta Morise sul matrimonio con Enrico Bartolini si è lasciata andare ad un racconto dettagliato: “Sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. E con noi ci sarà anche il nostro bambino (un maschietto, ndr): avrà tre mesi, che emozione! A volte, quando sono lì che organizzo, che studio i dettagli della cerimonia, sento Gianmaria che si muove nella pancia. Allora guardo Enrico e penso che mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato”.

Roberta Morise, c’è la data del matrimonio con Enrico Bartolini: il 31 agosto 2024

Durante l’intervista al settimanale Gente, Roberta Morise ha annunciato anche quando si sposa con Enrico Bartolini. Il matrimonio sarà celebrato il 31 agosto, dopo ben tre proposte ricevute. La prima a casa sul divano, con un piatto di ceci in mano, la seconda in un ristorante e la terza a Dubai, a febbraio. E ha ripercorso la loro storia d’amore dal primo incontro fino alla scoperta della gravidanza. È stato Enrico Bartolini a fare il primo passo scrivendole su Instagram, poi si sono incontrati e subito hanno capito di avere molte cose in comune.

La showgirl ha anche raccontato, emozionata e felice, come ha scoperto di essere incinta: “Ho scoperto di essere incinta mentre accompagnavo mia sorella dal ginecologo per l’ultimo controllo prima del parto. Avevo un ritardo, la dottoressa, già che ero in studio, mi fece una visita e mi comunicò che ero in attesa.” E poi ha aggiunto come ha reagito il marito: “Ha preteso che gli dicessi bene, guardandolo negli occhi, che aspettavo un bambino. Ha pianto, abbiamo pianto di gioia insieme”.











