Roberta Morise: “Sono pronta a essere mamma”/ “Ho l’età perfetta, dopo forse è tardi”

Roberta Morise è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile 2022. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha parlato dei suoi genitori: “Ho avuto una mamma e un papà bellissimi. Si sono innamorati quando avevano 14 anni. Mio padre ha scelto lei e per vedersi dovevano inventarsi le classiche scuse, come la Messa domenicale”.

Il papà di Roberta Morise è morto a soli 48 anni e sua mamma è rimasta sola a 40 anni, senza mai rifarsi una vita: “Un mese dopo essere tornata dalla finale di Miss Italia, mio padre che era un grande appassionato di bici, cadde durante un’escursione in maniera stupidissima, di quelle a cui non riesci a trovare una ragione, e perse la vita, lasciando le sue tre principesse da sole. Noi ci siamo sempre sentite così grazie al suo amore e alla sua devozione per la famiglia. Improvvisamente è cambiato tutto: non hai una mamma, perché è distrutta dal dolore. Mia sorella si è spenta da quel giorno. L’unica roccia sono stata io, ma l’ho pagata poi negli anni”.

ROBERTA MORISE: “SONO FIDANZATA E PRONTA A DIVENTARE MAMMA”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Roberta Morise ha svelato la sua passione per la musica e per le sette note: “Amo cantare, il canto è stata la mia ancora, oltre che la valvola di sfogo più grande. Sto facendo le prove da zia con il mio nipotino Giovanni da un po’ di tempo. Ho avuto una visione rispetto alla mia maternità da donna egoista: non mi sono mai sentita pronta di iniziare a pensare all’idea di avere un bebè. Cerco di avere prima un rapporto di coppia stabile, poiché sogno l’idea di una famiglia perfetta. Adesso sono pronta, sono fidanzata con Giulio: non so se è pronto lui”.

E, ancora: “Mi piacerebbe diventare mamma, l’età è perfetta. Se aspetto un altro po’ forse è tardi”.

