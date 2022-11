Roberta Morise/ “Storia con Giulio Fratini importante, ma finita peggio delle altre”

Roberta Morise racconta la sue avventure e disavventure amorose, fatte di relazioni intense che purtroppo sono sempre giunte al capolinea. “Ho avuto poche relazioni ma tutte molto lunghe e molto importanti – ammette nel salotto di Generazione Z, in onda su Rai 2 – L’ultima storia è durata due anni, vi avevo dato molto valore ma è finita peggio delle altre” riconosce parlando dell’amore che per due anni l’ha legata a Giulio Fratini. “La definisco la storia della consapevolezza” confessa.

Ricorda di aver conosciuto Giulio Fratini durante la pandemia di covid e parla di “una bella storia finita male come tante”. Roberta Morise riconosce che “lui è sempre stato molto presente” nella loro relazione, perciò la loro storia è finita perché “probabilmente ho lamentato una mancanza di progettualità. Stavo particolarmente bene con questo ragazzo”, eppure “lì dove non si comincia a raccontare un futuro insieme mi preoccupava alquanto”. Ora Giulio Fratini è legato a Elisabetta Gregoraci, e a Generazione Z Roberta Morise ammette con tranquillità di averlo “saputo dai giornali, ma credo non ne facciano troppo mistero”. E si augura “sinceramente che siano felici, forse si sono trovati più loro che io e Giulio, forse c’è stata troppa velocità e troppa superficialità nel rapporto. Perché quando c’è l’amore non può mancare il rispetto”.

Roberta Morise smentisce anche i gossip che hanno iniziato a circolare da qualche tempo e che la vorrebbero impegnata in un corteggiamento con Giovanni Angiolini, ex fiamma di Michelle Hunziker. “Mi piacerebbe raccontarti di un amore – scherza con Monica Setta, conduttrice di Generazione Z su Rai 2 – ma in realtà Giovanni è un carissimo e bellissimo amico”. Conferma che “c’è stato un aperitivo” tra i due, ma preferisce parlare di “una conoscenza che poi si è trasformata in una bellissima amicizia e una stima reciproca”. E con il sorriso ribadisce che “io sono veramente single”. Roberta Morise lamenta scherzosamente di non aver “mai avuto dei bellocci” tra gli amori della sua vita.

In amore Roberta Morise di ammette di avere “delle grossissime difficoltà” e confessa che sua mamma le ripete spesso “guarda Roberta che ti dai troppo”. Spiega così che “io tendo a emulare mio papà anche nel rapporto di coppia, forse nelle relazioni dovrei diventare più donna e meno uomo nelle attenzioni, nel darsi, nell’essere forse troppo presente”. E poi confessa chi è stato “l’amore più importante della mia vita”: si tratta dell’imprenditore Luca Tognola. “Luca è stato un amore voluto, un colpo di fulmine a prima vista – confessa Roberta Morise – ci siamo scelti il primo secondo e siamo andati a convivere il giorno dopo, ma se potessi tornare indietro lo rifarei. Però poi sono dovuta tornare a Roma per I Fatti Vostri, ma anche quello lo rifarei”. La loro relazione infatti non ha retto alla distanza che separa Roma e la Svizzera.











