Roberta Morise: “una storia con Eros Ramazzotti? Ho riso”/ “La verità è che stimo…”

Roberta Morise torna a parlare di Eros Ramazzotti. Nei mesi scorsi, più di qualcuno ha pensato all’esistenza di una storia d’amore tra la Morise e il cantautore. Liason che, tuttavia, Eros ha prontamente smentito attraverso un post su Instagram. La stessa Roberta Morise, poi, ha confermato le parole dell’ex marito di Michelle Hunziker qualche tempo dopo ed oggi torna a parlarne in un’intervista rilasciata ai microfoni di confidenze. “Qualcuno ha scritto che avevo una relazione con Eros Ramazzotti. Lui ha smentito e io mi sono fatta una ghignata, ringraziando chi ha messo in giro questa sciocchezza, perché mi ha fatto ridere in un momento difficile. La verità è che stimo Eros come cantante e lui mi segue in tv. Siamo amici, tutto qui”, ha raccontato la Morise mettendo nuovamente fine a tutti i rumors.

ROBERTA MORISE ED EROS RAMAZZOTTI SINGLE

Nessun flirt, dunque, tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Entrambi sarebbero ancora ufficialmente single. Se il cantautore è reduce dall’importante storia d’amore con Marica Pellegrinelli da cui ha avuto 2 figli, l’ultima storia della Morise è quella con l’imprenditore svizzero Luca, durata tre anni. Roberta, naturalmente, spera di poter trovare presto l’amore. Nel frattempo è concentrata sulla propria carriera. A settembre, non sarà più accanto a Giancarlo Magalli nel programma I Fatti Vostri. Per lei, però, potrebbero aprirsi le porte di Tale e Quale Show. Il suo nome, infatti, continua ad essere accostato al programma di Carlo Conti con cui ha avuto una storia restando in ottimi rapporti. Dotata di una bellissima voce, dunque, la Morise farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show?



