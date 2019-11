Roberta Morise, chi è?/ “I Fatti Vostri” e la nuova vita da single dopo aver lasciato Luca (S’è fatta notte)

CHI È ROBERTA MORISE?

Roberta Morise sarà la protagonista questa sera della nuova puntata di “S’è fatta notte”, il programma condotto da Maurizio Costanzo su Rai 1 a partire dalle ore 00.30 e in cui lo storico giornalista ripercorre la carriera ma scava pure nel profondo dei suoi ospiti. E nel nuovo appuntamento, oltre a Claudio Lippi, nel bar con le luci soffuse in cui il padrone di casa è il compagno di Maria De Filippi siederà la 33enne conduttrice televisiva e showgirl calabrese che quest’anno è stata confermata per il secondo anno di fila al ‘timone’ de “I Fatti Vostri” su Rai 2 al fianco del decano Giancarlo Magalli: e, nonostante il meglio della carriera di Roberta Morise sia ancora di là da venire, la diretta interessata avrà sicuramente modo di tornare sui primi passi nel mondo del piccolo schermo, a partire da quel lontano 2004 quando, appena 18enne, partecipò come tante altre ragazze desiderose di sfondare nel mondo dello spettacolo al concorso di Miss Italia e che poi è stata l’occasione che ha dato il “la” alla sua nuova vita in Rai prima nel ruolo di valletta e poi di co-conduttrice in quello che è uno dei format più longevi in onda sulla seconda rete.

ROBERTA MORISE, NUOVA VITA DA SINGLE

Proprio ai suoi esordi sul piccolo schermo è legato uno dei ricordi sentimentali più importanti per Roberta Morise che, almeno stando a quanto si apprende, al momento dovrebbe essere ancora single: legata tanti anni fa al conduttore Carlo Conti, la 33enne originari di Cariati, comune calabrese in provincia di Cosenza, l’ex showgirl aveva rivelato la scorsa primavera a Caterina Balivo durante una ospitata a “Vieni da me” di aver troncato anche la sua storia più recente, ovvero quella che la legava al suo Luca, un imprenditore che è stato nella sua vita per molto tempo prima che le loro strade si dividessero. A detta della Morise, la storia d’amore è finita a causa della gelosia del suo oramai ex compagno, oltre che per i sempre più pressanti impegni lavorativi di quelle che da due anni la partner di Giancarlo Magalli a “I Fatti Vostri”, tanto che la diretta interessata ha ammesso che proprio per motivi professionali aveva deciso di stabilirsi definitivamente a Roma lasciando Lugano. E ora? Al momento pare che la Morise si sia goduta l’estate da sola, riscoprendo alcuni luoghi da sogno di quel Sud di cui lei si dichiara orgogliosamente una rappresentante e rivelando in più di una circostanza di aver utilizzato questo periodo per rilassarsi e stare con la famiglia e le amiche, tra la sua Calabria e la costiera amalfitana, come documentato sui suoi profili social.

LA DEDICA A GABRIELLA FERRI E LO SCATTO OSE’

E sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove conta oltre 71mila iscritti e pubblica di solito anche suoi video dallo studio de “I Fatti Vostri” (si veda ad esempio il suo omaggio a Gabriella Ferri, in cui la conduttrice omaggia l’indimenticata cantautrice romana assieme a Graziano Galatone, imitandola anche molto bene), Roberta Morise ha dato spettacolo negli scorsi giorni con uno scatto che, se è esagerato definire osé, certamente sprizzava sensualità da tutti i pori e non solo ha stupito la sua fanbase maschile ma è stato ripreso pure da diversi siti di informazione. La Morise infatti ha pubblicato una foto in cui era immortalata con indosso un reggiseno di pizzo a balconcino in bella vista grazie alla camicia bianca sbottonata, e accanto al quale la didascalia invece recitava un estratto da “Quale allegria” di Lucio Dalla. “Cambiar faccia cento volte… Con un sorriso ospitale, ridere, cantare, far casino” ha scritto l’ex partecipante a Miss Italia, dove si classificò al quinto posto, che di cambiamenti se ne intende essendo passata da modella a valletta fino a diventare l’ombra di Magalli e chissà un giorno con un programma tutto suo…





