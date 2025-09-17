Roberta Murano e Luca Merlo di Matrimonio a prima vista 15: coppia pronta a sbocciare; scatta subito un appasionato bacio ma poi i dubbi.

Di Roberta Murano e Luca Merlo di Matrimonio a Prima Vista 15 sappiamo davvero troppo poco. Nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 15, infatti, non c’è stato spazio per la coppia. Marito e moglie recupereranno il terreno perduto nella puntata di questa sera, mercoledì 17 settembre, con una possibile attrazione pronta ad esplodere. Almeno questo è quanto si evince dalle anticipazioni che troviamo in rete, con la curiosità che cresce sempre più sui due protagonisti.

Roberta, infatti, è convinta di poter trovare l’amore grazie al supporto degli psicologi e sembra riporre molte speranze in questa programma. “Vorrei che lei fosse felice e che trovi la persona giusta. La sua felicità è la mia”, ha detto la mamma della sposa durante le registrazioni del programma. E allora anche a noi non resta che augurarle un buon esperimento sentimentale a Matrimonio a prima vista 15. Ed infatti dalle anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 15 si scopre che tra Roberta e Luca scoccherà subito la scintilla già all’altare con i due che si scambieranno un sentito e lungo bacio ma…poco dopo arriveranno i primi dubbi.

Roberta Murano e Luca Merlo, una coppia destinata a sbocciare ma con riserva: le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 15

Dunque, dicevamo che su Roberta Murano e Luca Merlo vi sono troppo pochi elementi per sbilanciarsi. Nella prima puntata, praticamente, non sono nemmeno apparsi e quella di questa sera si profila dunque la puntata in cui inizieranno a conoscersi. Vedremo dunque le impressioni reciproche, scopriremo qualcosa in più sulla vita privata di entrambi.

Le anticipazioni, come dicevamo, sembrano promettere davvero bene per questa coppia. Stando alle anticipazioni, infatti, l’attrazione è destinata ad esplodere tra i due sposi anche se i due poco dopo saranno invasi dai dubbi perché temo di aver bruciato troppo le tappe. Per questo motivo entrambi chiederanno aiuto e consiglio agli esperti. Per loro l’esperimento potrebbe funzionare alla grande, ma attenzione a cantare già vittoria. Matrimonio a prima vista 15, nel bene e nel male, sa come mettere alla prova anche le coppie con più feeling. Roberta e Luca sono avvisati…

