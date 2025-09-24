Roberta Murano e Luca Merlo si ritrovano a Matrimonio a prima vista dopo una prima notte insieme un po' complicata: ecco cosa è successo

Matrimonio a prima vista, Roberta Murano e Luca Merlo partono col freno a mano tirato in viaggio di nozze ma…

Roberta Murano e Luca Merlo diventano di diritto la coppia più promettente di Matrimonio a prima vista 2025. Eppure, anche per loro, le difficoltà non sono mancate nei primi giorni insieme. Soprattutto durante il viaggio di nozze, dopo una prima notte non proprio esaltante, le incomprensioni sembrano mettere a dura prova i novelli sposi. Per quanto riguarda l’intesa a letto, le anticipazioni della puntata rivelano una prima notte difficile per la coppia. Poi, però, il secondo tentativo si rivela eccezionale e soddisfacente per entrambi.

Matrimonio a prima vista Italia 2025, puntata 24 settembre/ Anticipazioni e diretta: due coppie in crisi nera

E così vengono dissipate pure le tensioni nate durante un safari in Kenya, dove marito e moglie si sono scontrati per motivi futili. Per la coppia era intervenuta anche la sessuologa Nada Loffredi, dando consigli saggi ai novelli sposi soprattutto in vista del viaggio di nozze.

Matrimonio a prima vista 2025, Roberta Murano e Luca Merlo ci riprovano… e si ritrovano

Ma come dicevamo, nella prima notte tra Roberta Murano e Luca Merlo, sono emerse più insicurezze che altro. Questo ha scatenato un momento di malessere, in particolare per Roberta che si è anche infuriata durante un safari col marito. Motivo per il quale la coppia chiederà consiglio a Nada, che assegnerà loro un esercizio particolare per favorire il riavvicinamento fisico.

Melissa Cicciari e Matteo Conca si lasciano a Matrimonio a prima vista?/ Viaggio di nozze finisce malissimo!

Nella puntata in onda questa sera, mercoledì 24 settembre, Roberta e Luca riusciranno a ritrovare la scintilla: i due fanno l’amore e, il mattino successivo, dichiarano di essere più che mai appagati. L’esperimento sentimentale dunque torna sui binari giusti per i novelli sposi, che si rivolgono agli esperti per complimentarsi in merito all’assegnazione. Luca e Roberta volano alto, l’alchimia c’è.