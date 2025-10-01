Roberta Murano e Luca Merlo vivono emozioni fortissime a Matrimonio a prima vista. Così anche il viaggio di nozze prosegue al meglio, anche se...

Matrimonio a prima vista 2025, Luca Merlo rasserena Roberta a Murano dopo un cedimento

L’esperimento sentimentale di Roberta Murano e Luca Merlo a Matrimonio a prima vista, sembra procedere nel migliore dei modi. La coppia si gode i propri momenti di spensieratezza e felicità in Africa, dove stanno condividendo attimi di emozioni pure. Benché siano entrambi molto sereni, Roberta accusa un piccolo momento di debolezza. Stando alle anticipazioni di questa sera, mercoledì 1 ottobre, la sposa comincia a riflettere sul proprio futuro e teme che la distanza possa creare dei problemi.

Melissa Cicciari e Matteo Conca, ancora liti a Matrimonio a prima vista: si lasciano?/ Convivenza a rischio

Luca, da Torino, sarebbe pronto a recarsi a Milano, dove Roberta ha la residenza ma è proprio questo passo che spaventa la compagna. Roberta Murano, infatti, teme che lo sposo possa sacrificarsi troppo per lei, creando possibili squilibri nella relazione. Luca, dal canto suo, fa capire alla sposa di non vivere così questo snodo del loro rapporto. E chiarisce di essere pronto a valutare altre soluzioni.

Matrimonio a prima vista 2025, puntata 1 ottobre/ Anticipazioni e diretta: Melissa e Matteo si lasciano?

Roberta Murano e Luca Merlo, il viaggio di nozze li unisce sempre di più: momento commovente a Malindi

L’empatia di Luca Merlo si rivela apprezzabile e rassicurante per Roberta. Durante il viaggio di nozze a Malindi, tuttavia, nuove emozioni arricchiranno la coppia. Durante una passeggiata infatti i due sposi restano molto colpiti dalla situazione locale, in particolare Luca che si commuove e trova in Roberta una spalla su cui appoggiarsi e sentirsi libero di essere se stesso, protetto e amato.

La connessione all’interno della coppia sembra dunque sempre più forte e ora che l’esperimento di Matrimonio a prima vista 2025 sta per entrare nel vivo, non possiamo far altro che augurare un grosso in bocca al lupo a questa coppia. Roberta e Luca sembrano davvero aver trovato l’equilibrio che cercavano.

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio, crisi superata a Matrimonio a prima vista?/ Convivenza con sorpresa!