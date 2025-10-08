Roberta Murano e Luca Merlo, prima lite e crisi a Matrimonio a prima vista dopo un racconto inappropriato di lui: ecco che cosa è successo

Matrimonio a prima vista, la gelosia di Roberta Murano prende il sopravvento dopo una confidenza di Luca

Anche per Roberta Murano e Luca Merlo stanno per arrivare i primi terremoti sentimentali. Un po’ a sorpresa, come un fulmine a ciel sereno, la coppia affronta la sua prima vera crisi a Matrimonio a prima vista. Stando alle anticipazioni di stasera, mercoledì 8 ottobre, infatti Roberta rimane particolarmente infastidita da un racconto un po’ troppo dettagliato di Luca sui rapporti fisici avuti con una sua ex fidanzata. Parole di troppo che incupiscono l’atmosfera di coppia e che impone delle riflessioni alla sposa, che poco prima aveva raccontato a Luca di essere molto gelosa e possessiva.

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio ancora in crisi a Matrimonio a prima vista?/ Interviene l'esperta ma…

La ragazza, dopo il racconto di Luca, ci tiene a precisare che non è “una santa” e che anche lei ha avuto le sue esperienze, ma trova davvero fuori luogo il racconto del compagno. Insomma, la situazione diventa tesa anche per Roberta Murano e Luca Merlo a Matrimonio a prima vista: prima crisi in arrivo?

Matrimonio a prima vista: Roberta Murano e Luca Merlo, dopo la crisi tornerà il sereno?

Il disagio che si è venuto a creare tra Roberta Murano e Luca Merlo a Matrimonio a prima vista, sembra rallentare l’esperimento della coppia. Tuttavia, dopo il passo falso con Roberta, lo sposo cerca di rimediare, mostrandosi innanzitutto ematico nei suoi confronti e capace di ascoltarla fino in fondo. Avendo capito la gravità della situazione, Luca Merlo suggerisce a Roberta Murano di parlargli sempre schiettamente e di fargli notare eventuali atteggiamenti che la indispettiscono o feriscono.

Melissa Cicciari e Matteo Conca, ancora liti a Matrimonio a prima vista: si lasciano?/ Convivenza a rischio

Insomma, una prova di maturità importante da parte di Luca, il quale pare recuperare punti con la sua sposa. Vedremo se questa piccola ferita si rimarginerà velocemente o se invece porterà la coppia ad allontanarsi. Sarebbe uno scenario esageratamente negativo, considerando quanto condiviso fin qui dai due sposi.