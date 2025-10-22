Roberta Murano e Luca Merlo: la scelta finale della coppia a Matrimonio a prima vista 2025. Stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Roberta Murano e Luca Merlo chiudono Matrimonio a prima Vista nel migliore dei modi

Roberta Murano e Luca Merlo si sono regalati un’esperienza praticamente perfetta a Matrimonio a prima vista. Anche secondo gli esperti la coppia ha fatto un ottimo lavoro all’interno del programma, al punto da spingere Nada Loffredi a spendere parole al miele per Roberta e Luca. Nel corso della varie puntate, infatti, marito e moglie hanno dimostrato grande complicità, ma anche voglia di mettersi in gioco e di conoscersi a fondo.

Nelle difficoltà che si sono presentate lungo il percorso, Roberta Murano e Luca Merlo si sono confortati a vicenda, superando anche le incomprensioni e gli scontri che sono nati. Per il marito si realizza un sogno, perché per sua stessa ammissione aspettava da vent’anni una persona come Roberta. La scelta appare dunque scontata, con i due concorrenti pronti a proseguire la loro relazione anche a telecamere spente.

Roberta Murano e Luca Merlo, l’amore trionfa a Matrimonio a prima vista 2025: la scelta finale

Le anticipazioni della puntata di questa sera, mercoledì 22 ottobre, rivelano che per Roberta Murano e Luca Merlo la frequentazione proseguirà anche al di fuori dalle telecamere di Real Time. Ma non solo: per evidenziare l’impegno e la convinzione reciproca, Luca e Roberta decidono di proseguire il loro matrimonio. “La mia vita non è mai stata così bella, scelgo di stare con lei perché la amo“, le parole delle sposo.

Dall’altra parte, la moglie conferma le sue sensazioni positive e le mille emozioni provate a Matrimonio a prima vista 2025. “Lo risposerei domani e altre mille volte. Quando sono con lui mi scoppia il cuore…”, la dolce dichiarazione della donna. In altre parole, il lieto fine c’è tutto. Per Roberta e Luca sta per cominciare un’altra storia, un nuovo capitolo del loro amore.

