Roberta Murano sogna una famiglia con Luca Merlo, ma prima sente il bisogno di confessargli qualcosa di importante…

Roberta Murano e Luca Merlo continuano a viversi con grande amore e passione a Matrimonio a prima vista 2025. E la reunion non può che procedere sulla stessa linea d’onda, con la coppia sempre più unita e impegnata a scoprirsi in ogni sua sfumatura. Roberta, che ha deciso di far visitare la casa in costruzione al marito, è ben lieta di accettare i suoi consigli su come sistemarla una volta conclusi i lavori. Un modo come un altro per fantasticare sul futuro, che potrebbe proprio proseguire tra quelle quattro mura.

Roberta Murano e Luca Merlo sognano in grande e pensano non solo ad una convivenza vera e propria ma anche ad un figlio. Lei è certa che Luca diventerà il papà dei suoi figli, ma prima di realizzare il sogno della dolce attesa, Roberta vorrebbe confidare i suoi sentimenti a Luca.

Roberta Murano e Luca Merlo di Matrimonio a prima vista fanno grandi progetti

Proprio nella puntata in onda stasera, mercoledì 15 ottobre, Roberta Murano e Luca Merlo daranno dimostrazione di essere più che affiatati. L’intesa è pressoché perfetta e lei arriva al punto di ammettere in confessionale il suo amore per Luca. E’ innamorata del marito, anche se lui non lo sa ancora. Dice di aver capito fin dal primo momento di essere fatta per lui e viceversa. Dall’altra parte Luca Merlo vive le stesse sensazioni. Pure lui sta andando adagio, nel senso che aspetta il momento giusto per confessare i suoi sentimenti a Roberta.

I fan di Matrimonio a prima vista sperano che i due possano dichiararsi davanti alle telecamere, dato che il loro amore è nato proprio grazie all’esperimento di Real Time. Roberta ha gli occhi a cuore e non ha dubbi sul fatto che con il marito costruirà una bellissima famiglia. Siamo dunque arrivati al “vissero felici e contenti”? Lo scopriremo presto.