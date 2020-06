ROBERTA NIGRO, FIDANZATA WALTER NUDO/ Chi è l’impiegata Mediaset con lui dal 2019

Pubblicità

“Lo scopo della mia vita è essere una donna solare, apprezzare quello che ho e che verrà, fare azioni amorevoli per me e per gli altri”. Questa la presentazione su Instagram di Roberta Nigro, la fidanzata di Walter Nudo uscita allo scoperto come tale nell’estate 2019. O meglio, è ai mesi estivi che risalgono le loro prime foto insieme (prontamente diffuse dai giornali di gossip), mentre l’ufficialità circa il loro rapporto è arrivata solo a dicembre. A fine anno, infatti, l’attore ha postato su Instagram uno scatto che li ritraeva per la prima volta come coppia. Le informazioni su Roberta non sono molte; l’unico social su cui è presente è proprio Instagram, ma i suoi post, lì, riguardano soprattutto il suo hobby principale, il jogging, che pratica regolarmente. È stato proprio durante una delle sue corse, che la Nigro è stata paparazzata per la prima volta in compagnia di Nudo. Tra i suoi follower figurano, tra gli altri, anche le vip Giulia De Lellis e Aida Nizar.

Pubblicità

Chi è Roberta Nigro, fidanzata di Walter Nudo

Roberta Nigro si descrive dunque come una donna solare, ma – bio del profilo a parte – non sono molte altre le notizie specifiche sul suo conto. Di lei sappiamo solo che è nata a Milano nel 1977 e che lavora come dipendente per Mediaset (nel dietro le quinte). Nigro è diventata ‘famosa’ non appena la sua relazione con Nudo è stata resa nota. Quest’ultimo, a sua volta, è balzato agli onori delle cronache nel 2018, dopo una pausa dalle scene durata qualche anno. In quell’anno, dicevamo, ha preso parte alla terza edizione del Grande fratello vip, che ha anche vinto conquistando un discreto favore presso il grande pubblico. Sempre nel corso della sua partecipazione al Gf vip, la sua vita privata è diventata argomento di discussione all’interno dei soliti salotti televisivi. Nudo, in passato, ha avuto due figli da Tatiana Tarassa, ballerina genovese, di nome Elvis e Martin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA