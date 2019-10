Roberta Pedon chi è/ A 19 anni: Bombay, le droghe e il sogno rubato (Le Ragazze)

La vita di Roberta Pedon è stata ricca di avventure e libertà, come dimostra la sua trasformazione in hippy nei primi anni Settanta. Un lungo viaggio fatto al fianco di alcuni amici a bordo di un’auto scassata, con cui attraverserà Europa e Asia, filmando tutto con la sua piccola telecamera. Sono immagini immortali che raccontano Paesi straordinari come il Pakistan e l’India, congelati com’erano 50 anni fa. “Una mattina incontrammo Giuseppe. Stava organizzando un viaggio in India e cercava compagni con cui condividere spese e avventura“, racconta la veneziana alla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. In quel momento l’idea colpisce così tanto Roberta che non ci pensa due volte a dire di sì. Assieme a lei partiranno Maurizio, Loretta ed Enrico. Partiranno tutti insieme il 25 gennaio del ’71, un giorno che segnerà una svolta nella vita di tutti. Anche di Nikla, una ragazza che si unirà al gruppetto. All’epoca Roberta ha 19 anni e vive a Londra da qualche mese. Si è trasferita per migliorare il suo inglese e poi si è fermata anche per altri motivi. Fra cui il suo grande amore per Enrico. “Mi innamorai perdutamente e andammo a vivere insieme, solo dopo qualche settimana“, rivela. Poi il lavoro come commessa, i concerti e infine quel primo viaggio che le permetterà di collezionare sapori, incontri, scoperte

Roberta Pedon chi è: il difficile ritorno in Italia dopo il viaggio

Il viaggio di Roberta Pedon inizia poco dopo il raggiungimento della maggiore età. Avrà la fortuna di realizzare quello che era il sogno degli anni Sessanta: girare il mondo, visitare i posti più reconditi. Riuscirà a vivere esperienze uniche assieme a quattro amici fino a Bombay, dove un litigio si abbatterà sul gruppetto e imporrà a tutti di prendere strade diverse. Un mondo hippy in cui droghe e allucinazioni erano l’ideale per fare altri tipi di viaggi. “Sparivano completamente i freni inibitori, per mettersi interamente a nudo“, racconta. Roberta rimarrà con la ragazzo che amava all’epoca, un certo Enrico, anche in seguito allo scioglimento del gruppo originale. Saranno costretti però a ritornare a Bombay a causa di un furto di documenti e denaro, per poi rientrare in Italia con profonda tristezza. “Mi sentivo in trappola, come se tutto quel tempo vissuto non fosse stato altro che un sogno“, rivela ad Archivio Diaristico Nazionale. Un racconto che Roberta Pedon farà anche oggi, sabato 5 settembre 2019, grazie a Rai 3 e la trasmissione Le Ragazze. Sarà un po’ come ripercorrere quei momenti, viaggiare di nuovo, anche se solo con la memoria. Per il resto il sogno è finito in quel momento in cui, sconfitta, è dovuta ritornare in Italia contro voglia. Senza quel furto, la ragazza di allora forse non si sarebbe più voltata indietro. Le rimangono però tante immagini di visi e posti che non potrà mai più dimenticare.

