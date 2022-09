Roberta Petrelluzzi de Un Giorno in Pretura/ “Nonna invadente, papà medico a cavallo”

Roberta Petrelluzzi, autrice e conduttrice televisiva, storico volto de Un Giorno in Pretura, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Solitamente Roberta Petrelluzzi rifiuta le interviste in tv ma in questo caso ha fatto un’eccezione: “Una prima mondiale? Diciamo di si ma non esageriamo. Sai perchè rifiuto? Non mi piace la telecamera, io amo il dietro le quinte, amo raccontare, amo far capire come è complesso il Paese, cerco di spiegare che non siamo ne tutti buoni ne tutti cattivi. Invece la telecamera è un occhio che ti guarda… non mi piace per niente, pensa che io sono stata presa in tv ad un provino perchè ero fotogenica. Lo sono ancora? Ah caro…”. Roberta Petrelluzzi ha proseguito: “Mi riconoscono solo per la voce, quando mi vedono…”.

Quindi la conduttrice si è rivolta a Salvo Sottile: “Hai un aspetto un po’ da sciupa femmine ma invece hai un animo un po’ gentile”. E ancora: “Si sa poco della mia vita privata? Continuerete a saperne sempre meno… Io sono nata nelle valle bergamasche perchè mio padre era il medico condotto lì. Lui andava a cavallo a fare le visite e le donne del paese hanno perso la testa, non erano più malate, sembrava di vivere in un sogno, uno che veniva a cavallo a visitarti. Mai venduta tanta lingerie come in quel periodo”.

ROBERTA PETRELLUZZI: “SONO LAUREATA IN BIOLOGIA MA…”

Sui suoi studi: “Sono laureata in biologia e avevo una borsa di studio a La Sapienza, poi sono passata in tv. Destinato alla carriera scientifica, sì, ma poi sono finita in tv perchè sono fotogenica”. Dopo tanta gavetta arriva Un Giorno in Pretura: “Quando è nata la trasmissione c’erano le preture – ha spiegato Roberta Petrelluzzi – si parlava di piccolissimi reati, andavamo nelle aule, era un altro mondo, non c’era la tragedia ma la commedia”. In chiusura Roberta Petrelluzzi ha svelato: “Sono una nonna un po’ invadente”, ma Salvo Sottile ha replicato: “Ma pensa che fortuna questi nipoti ad avere una nonna così”. Come dargli torto del resto…

