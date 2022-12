Roberta Ragusa, falsa testimonianza Loris Gozi?/ Lettera detenuto: “Disse che mentì…”

Il caso di Roberta Ragusa è stato trattato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022. Nella giornata odierna, a Genova, Antonio Logli chiederà la revisione del processo sulla base della lettera di un detenuto, proiettata durante il programma: “Ho conosciuto Loris Gozi. Era detenuto alla sezione giudiziaria. Un giorno lo vidi preoccupato, gli chiesi come mai. Mi disse che aveva rilasciato una falsa testimonianza. Aveva detto di avere visto Antonio Logli seduto in auto, fermo vicino al passaggio a livello nei pressi di casa sua, la notte in cui era scomparsa la moglie Roberta Ragusa”.

E, ancora: “Gozi era preoccupato, perché Logli l’avrebbe potuto denunciare e lui avrebbe potuto ricevere un’altra condanna, quindi un aumento della pena. Non ho mai parlato prima di questo fatto perché temevo per la mia incolumità, riguardo ad altri detenuti verso i quali sarei stato bollato come infame”.

ROBERTA RAGUSA, REVISIONE PROCESSO ANTONIO LOGLI?

L’avvocato di Loris Gozi, Antonio Cozza, ha replicato in questi termini a “Storie Italiane”: “Se la difesa di Logli ha preso questa testimonianza, risale al 2016, quando ancora c’era il processo in corso per la morte di Roberta Ragusa. Abbiamo presentato denuncia per diffamazione e calunnia nei confronti di questa persona e di Antonio Logli. Quest’uomo è stato sentito dalle indagini difensive nell’aprile 2021 e ha cambiato completamente opinione e motivazione, dicendo che Gozi era una pedina della Procura, che la Procura gli aveva fatto dire il falso e, pertanto, aveva fatto questa affermazione. Peraltro, Gozi non ricorda di avere mai incontrato questo fantomatico testimone”.

Anna Vagli, che assiste Antonio Logli, ha replicato così: “È chiaro che in indagini difensive la conversazione è durata più di un’ora e sono stati fatti passi avanti, a nostro avviso importanti. È ovvio: le percentuali sulla possibile revisione processuale sono bassissime, ma questo non vanifica il mio lavoro. Abbiamo una nuova testimonianza che a nostro avviso sconfessa tutto l’impianto del processo”.











